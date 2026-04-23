Přerov rozšíří galerii pod širým nebem, veřejnost vybere čtvrtou osobnost

Přerov chce rozšířit galerii pod širým nebem, která loni vznikla na zídce u Alzheimer centra na třídě 17. listopadu. Po úspěchu loňské streetartové malby se zachycením čtyř osobností spjatých s Přerovem na ploše přibudou další čtyři osobnosti, o jedné z nich bude hlasovat veřejnost, sdělila ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová. Svého nadživotního portrétu se na této ploše dočká například přerovský skladatel Jaroslav Wykrent.
Na zídce je dosud vyobrazen zpěvák Pavel Novák, básníci Josef Kainar a Oldřich Mikulášek a básnířka a překladatelka Jiřina Hauková, jejich podobu v nadživotní velikosti ztvárnil pomocí graffiti umělec Michal Filák. Město se v projektu rozhodlo pokračovat kvůli velkému ohlasu veřejnosti. "Na zídce tak postupně přibydou další portréty osobností, které svým životem a dílem Přerov výrazně ovlivnily. Prvním z nich bude skladatel, textař a zpěvák Jaroslav Wykrent, jehož jméno bylo mezi návrhy už v loňském roce," uvedla mluvčí radnice.
Malíře Augustina Mervarta vybrala partnerka Václava Havlíka Marie Sehnálková. Havlík, přerovský patriot, stál za nápadem umělecké proměny veřejného prostoru. Spisovatelku Amálii Vrbovou, která tvořila pod pseudonymem Jiří Sumín, navrhli zástupci města. O čtvrté osobnosti rozhodne veřejnost. Hlasovat mohou lidé na stránkách města. "Obyvatelé mohou vybírat z několika výrazných jmen - výtvarnice Dany Hlobilové, malíře Marcela Krasického, mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevy, malířky a grafičky Věry Kotasové, sochaře Josefa Bajáka, skladatele a klavíristy Gideona Kleina nebo architekta Jakoba Gartnera," doplnila mluvčí radnice.
Projekt uměleckého graffiti zvítězil ve třetím ročníku participativního rozpočtu města Přerova, do kterého se v hlasování zapojilo 1533 Přerovanů; rozhodovali o deseti návrzích. Nápad zkrášlit stěnu poblíž třídy 17. listopadu se líbil respondentům nejvíce, hlasovalo pro něj 964 obyvatel. "Návrh na výtvarné ztvárnění stěny podal moderátor a přerovský patriot Václav Havlík, který loni na jaře předčasně zemřel. Jeho myšlenka proměnit nenápadnou zídku v místo, které vypráví příběhy a uchovává paměť města, si získala velkou podporu veřejnosti," uvedl primátor Petr Vrána (ANO). Street art chrání před případným poničením antigraffitový nátěr.