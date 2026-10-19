Přerov rozšíří vánoční trhy, stánky poprvé obsadí ve výběrovém řízení

Přerov letos rozšíří nabídku vánočních trhů na náměstí T. G. Masaryka, místo dosavadních 12 stánků jich bude návštěvníkům k dispozici o čtyři více. Jejich provozovatele organizátoři poprvé vyberou ve výběrovém řízení, do kterého se budou moci přihlásit obchodníci splňující stanovené podmínky. Cílem změn je rozšířit nabídku občerstvení, vánočního zboží a řemeslných výrobků. Trhy začnou 29. listopadu, kdy se bude také rozsvěcet vánoční strom, sdělili ČTK zástupci Kulturních a informačních služeb (KIS) města Přerova.
Stánky se budou obsazovat prostřednictvím výběrového řízení poprvé. "Lidé samozřejmě o oblíbené vánoční dobroty nepřijdou. Nabídku ale chceme ještě více rozšířit o tradiční řemeslné výrobky a pestrou škálu gastronomických specialit. Návštěvníci se mohou nově těšit například na pečené brambory s různými přelivy, zabijačkové speciality, obložené chleby, vafle nebo churros či horkou čokoládu," uvedla ředitelka KIS Lada Galová. Doplnila, že pestrost výběru by měly nastavit předem dané podmínky.
Stánky budou rozděleny do tří kategorií - občerstvení, alkoholické nápoje a obchod a řemesla. Jednotlivé kategorie budou mít stanovenou rozdílnou vyvolávací cenu. "O přidělení stánků rozhodne nejvyšší nabídka. Přihlásit se do výběrového řízení lze nejpozději do 3. listopadu do 12:00," doplnila mluvčí KIS Marie Sehnálková.
Další novinkou letošních trhů bude navýšení počtu stánků z 12 na 16. Všechny budou v novém vánočním designu podtrhujícím sváteční atmosféru náměstí. Změní se také jejich rozmístění, které má přispět k přehlednějšímu uspořádání náměstí. Organizátoři zároveň zavádějí jasné pravidlo pro parkování. "Nově bude mít každý nájemce stánku povinnost pronajmout si na náměstí také jedno parkovací místo. Chceme tak předejít dopravnímu zmatku a zajistit, aby provoz stánků fungoval co nejplynuleji," doplnila Lada Galová.
Vánoční trhy na náměstí T. G. Masaryka začnou první adventní neděli 29. listopadu. Zahájení bude tradičně doprovázet rozsvícení vánočního stromu a koncert kapely Argema. Nově bude součástí také velká světelná show. Stánky zůstanou na náměstí do Nového roku.