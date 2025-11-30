V Přerově trestali jízdu na kole bez helmy, viníci přišli o účet na sdílená kola

O chystaných kontrolách informovala radnice předem, přesto někteří mladiství varování ignorovali a opakovaně jezdili bez přilby.
„Strážníci prověřili téměř dvě stovky cyklistů mladších 18 let, kteří při jízdě na sdíleném kole neměli helmu. Vzhledem k tomu, že šlo především o preventivní akci, byli pouze poučeni,“ konstatoval zástupce ředitele přerovské městské policie Miroslav Komínek.
„Bohužel se našli i tací, kteří si z toho nic nedělali a byli přistiženi opakovaně, nebo dokonce jeli na sdíleném kole ve dvou či ve třech. Právě na ty, kteří nerespektují pravidla ani po varování, míří další opatření,“ dodal.
Účet vedený na telefonní číslo byl u společnosti Nextbike nakonec zrušen několika desítkám cyklistů. Provinilci mají možnost požádat o více informací na e-mailu servis@nextbikeczech.com, kde mohou opakované porušování pravidel zdůvodnit.
Kontroly budou pokračovat do konce roku
„Nechceme, aby to působilo jako tvrdá restrikce. Bereme to spíš jako důrazné upozornění na pravidla, která chrání zdraví. Je v zájmu všech, aby děti i mladí lidé jezdili na kole bezpečně, a především s helmou,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Navrátil (ANO).
„Věříme, že když na tom budeme společně pracovat, bude jízda ohleduplnější a služba sdílených kol zůstane dostupná a bezpečná pro všechny,“ doplnil.
Připomněl také, že právě na toto téma město letos i loni uspořádalo pro žáky a studenty akci nazvanou Nebuď lama, flexi s přilbou, jež jim měla připomenout zákonnou povinnost nosit až do osmnácti let cyklistickou přilbu.
Kontroly mladistvých cyklistů budou pokračovat až do konce roku. „Po lednové a únorové přestávce bude služba sdílených kol znovu obnovena v březnu – a s ní i akce ‚Helma‘,“ upozornila přerovská cyklokoordinátorka Jana Gazdíková.