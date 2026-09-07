Přerov se chystá přestavět skládku v Žeravicích na centrum zpracování odpadu

Přerov se chystá přestavět skládku v místní části Žeravice na centrum zpracování odpadu. Město se tak chce připravit na podmínky po roce 2030, kdy začne platit zákaz skládkování využitelných odpadů. Do tří let bude na žeravické skládce nová akumulační jímka, skladovací kazety i kompostárna, uvedli dnes zástupci města. Na proměnu městského odpadového hospodářství dnes přerovští zastupitelé schválili vklad téměř 60 milionů korun.
"Přerov má obrovskou výhodu, že máme vlastní skládku na našem území, kde máme energetické využití odpadů ve formě společnosti Veolia. Ta připravuje další investici, která bude také zpracovávat směsný komunální odpad. V budoucnu tak budeme zcela nezávislí a budeme moct dál efektivně řešit nakládání s odpady," uvedl primátor Přerova Petr Vrána (ANO).
Podle jednatele technických služeb a zastupitele Petra Měřínského (ANO) nejde o rozšíření skládky, ale o její přestavbu. "Nejde o rozšíření skládky, jde o její přestavbu z místa, kam odpad vozíme, na místo, kde se odpad zpracovává," řekl. Záměrem je vytvořit v letech 2026 až 2030 integrované centrum odpadového hospodářství připravené na změny v nakládání s komunálními odpady po roce 2030.
Areál se má proměňovat postupně. Letos je v plánu vybudovat akumulační jímku za 12 milionů korun a připravit technické zázemí. Na rekultivované části skládky má vzniknout logistické centrum pro parkování vozidel či skladování kontejnerů. Příští rok se počítá s rozšířením skládky o tři skládkovací kazety s kapacitou 180.000 tun za 43 milionů korun a s pokračováním rekultivace již využitých částí areálu. Dokončení rekultivace první etapy skládky bude stát zhruba 23 milionů korun.
V roce 2028 má vzniknout nová kompostárna, která rozšíří stávající možnosti zpracování biologicky rozložitelných odpadů. "Zařízení má umožnit také zpracování gastroodpadu a to v uzavřených boxech," doplnil Měřínský.
Zásadní technologická změna je naplánována na rok 2029. Směsný komunální odpad by už neměl mířit přímo na skládku, ale nejprve na mechanickou předúpravu. Při ní se rozdělí na jednotlivé frakce. Část vhodná k dalšímu využití bude předávána k energetickému nebo materiálovému využití. Zbytková část bude biologicky stabilizována a teprve poté bezpečně uložena na skládce. Součástí areálu má být také předkládací stanice pro tuhá alternativní paliva a další vytříděné frakce.