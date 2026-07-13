Přerov se pouští do modernizace autobusových zastávek za devět milionů Kč

Přerov se pouští do modernizace zastávek městské hromadné dopravy. Cestujícím nabídnou moderní informační systém s panely zobrazujícími aktuální údaje o spojích. Investice za více než devět milionů korun se dotkne 16 vytížených stanovišť ve městě a jeho místních částech. Práce začnou tento týden ve středu, hotové by měly být do poloviny listopadu, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová.
"V rámci projektu budou stávající zastávkové označníky odstraněny a nahrazeny novými inteligentními označníky vybavenými LED grafickými informačními panely. Zařízení budou napájena prostřednictvím akumulátorů dobíjených z rozvodů veřejného osvětlení. Nový systém má přispět ke zvýšení komfortu cestujících a zpřehlednění informací o provozu městské hromadné dopravy," uvedl náměstek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).
Práce budou postupovat po etapách od 15. července do 10. listopadu. Ve většině případů si vyžádají pouze drobné posuny nástupních míst v bezprostřední blízkosti současných zastávek. "Výraznější změna čeká cestující pouze v případě zastávky Hřbitov před středním odborným učilištěm stavebním. Ta bude od 15. srpna do 4. září dočasně přesunuta do ulice U Hřbitova, kudy bude vedena objízdná trasa dotčených autobusových linek," doplnila mluvčí přerovské radnice.
Harmonogram prací byl podle zástupců města sestaven tak, aby dopady na cestující byly co nejmenší. Jako první se modernizace dotkne zastávek Předmostí-škola, následovat budou zastávky Předmostí-Dům služeb, Dvořákova, zastávek u nemocnice, v ulici Želatovská, u hřbitova, U tenisu, Šířava, Kino Hvězda, Bayerova, nábřeží PFB, Most Míru, Velká Dlážka a Kopaniny.
Městskou autobusovou dopravu v Přerově zajišťuje od ledna 2018 společnost Arriva Morava. Zvítězila v tendru radnice, smlouvu má na deset let. Město firmě za provoz do roku 2027 zaplatí zhruba 526 milionů korun. MHD v Přerově zajišťuje 22 autobusů.