Přerov se pustil do stavby cyklostezky do Dluhonic, jde o kompenzaci za D1

Obyvatelé přerovské místní části Dluhonice by se měli do konce letošního roku dočkat dlouho očekávané cyklostezky, která je spojí s Přerovem. Stavba téměř kilometrového úseku téměř za 18 milionů korun je jednou z kompenzací za stavbu dálnice D1, která byla vybudována v těsné blízkosti této obce. Smíšená stezka pro chodce a cyklisty povede od hlavního vstupu do areálu Prechezy až k novému nadjezdu nad železnicí v Dluhonské ulici. Nabídnout má bezpečnější a pohodlnější propojení této části města, sdělila dnes ČTK mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
Stavba cyklostezky měla být zahájena už v roce 2025, ale byla zpožděna kvůli stavbě retenční nádrže, kterou prováděla společnosti Precheza. Smíšená cyklostezka bude dlouhá 856 metrů a široká tři metry, její součástí je i stavba 97 metrů dlouhého chodníku. Vybudováno bude i nové veřejné osvětlení navazující na systém v Dluhonské ulici, uvedl náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO).
Na dokončení prací má firma podle smlouvy 210 dní. "Cyklostezka zvýší bezpečnost chodců i cyklistů v tomto rušném úseku, kde dosud chyběla bezpečná a komfortní trasa. Po dokončení nabídne přímé a pohodlné spojení směrem do Dluhonic," doplnil náměstek primátora Tomáš Navrátil (ANO).
Cyklostezka je součástí seznamu kompenzačních opatření za 132 milionů korun, která vznikla ve snaze odblokovat dostavbu dálnice D1. Podle vedoucí městského odboru investic Ivany Pinkasové se kompenzační program skládá z několika na sebe navazujících etap. "První etapa zahrnovala projektovou dokumentaci na rekonstrukci chodníků, parkovacích ploch a veřejného osvětlení, stejně jako dokumentaci pro lokalitu Záhumení a výkupy pozemků v hodnotě 9,3 milionu korun," popsala Pinkasová.
Druhá etapa za 5,9 milionu se týkala rekonstrukce kulturního domu v Dluhonicích a výkupu pozemků pod cyklostezkou Precheza. Třetí etapa za 39,5 milionu korun zahrnovala přeložku vysokého napětí pro Záhumení a zahájení rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení. Čtvrtá etapa, oceněná na 40 milionů korun, řešila vybudování dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Záhumení pro výstavbu rodinných domů. Pátá etapa za tři miliony korun se týkala dokončení přeložky vysokého napětí. Nynější stavba cyklostezky kolem areálu Prechezy je součástí šesté etapy. Kraj na ni již v roce 2024 vyčlenil 22 milionů korun.
Obyvatelé Dluhonic stavbu dálnice v těsné blízkosti obce pociťují nejvíce, k zemi kvůli dálnici musely jít i tři domy. Na vyplacení kompenzací obci se na začátku roku 2020 dohodli zástupci Přerova, Olomouckého kraje a ministerstva dopravy. Stavba posledního desetikilometrového úseku dálnice D1 z Přerova do Říkovic byla dokončena loni v prosinci. Část obyvatel však zatěžuje dodnes, kvůli těsnému sousedství komunikace je trápí hluk z automobilové dopravy. Ředitelství silnic a dálnic kvůli tomu provádí měření.