Přerovští sportovci mohou žádat o dotace, město rozdá čtyři miliony

Žádosti je možné podat dvěma způsoby. Prvním je elektronické podání prostřednictvím Dotačního portálu města Přerova, a to nejpozději do 19. ledna. Současně je nutné zaslat vyplněnou žádost včetně příloh do 20. ledna do datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem na adresu posta@prerov. eu.

O dotaci je možné požádat také prostřednictvím formulářů zveřejněných na webu města. Zájemci si mohou potřebné tiskopisy vyzvednout i na odboru sociálních věcí a školství magistrátu a v Městském informačním centru. Žádosti jsou přijímány v tištěné podobě na podatelně či zaslané poštou nebo do datové schránky města či e-mailem s elektronickým podpisem - na adrese: posta@prerov.eu.

O konkrétních částkách pro sportovní kluby a spolky by pak měli zastupitelé rozhodnout do konce dubna.