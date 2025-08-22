Posílení centrálního dispečinku v Přerově umožní dálkově řídit dvojnásobek tratí

Rostislav Hányš
  11:02aktualizováno  11:02
V areálu Centrálního dispečerského pracoviště v Přerově vyroste nová budova, která umožní zavést dálkové řízení provozu na dalších tratích ve východní části republiky. V tendru na zhotovitele vybrala Správa železnic firmy AŽD a Signalbau, které podaly nejvýhodnější nabídku ve výši 2,3 miliardy korun.
Moderní šestipodlažní objekt bude doslova nabitý nejmodernějšími technologiemi pro dálkové řízení železničního provozu. Stavba začne už v září, hotovo bude na počátku roku 2028.

„Centrální dispečerské pracoviště (CDP) v Přerově zajišťuje v tuto chvíli dálkové řízení provozu na 559 kilometrech tratí na Moravě a ve Slezsku. V cílovém stavu by se odtud i díky novým sálům měly řídit vlaky na více jak tisíci kilometrech tratí na východě republiky,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

„Nový objekt bude propojený se stávající budovou CDP. Vznikne v něm šest řídicích dispečerských sálů s potřebným technologickým, administrativním a sociálním zázemím,“ sdělil Gavenda.

Každý sál bude mít stupňovité uspořádání, v přední části budou umístěny velkoplošné zobrazovací jednotky z LED panelů se schematickým znázorněním řízené oblasti.

Součástí investice bude také sál dispečerů ETCS, který doplní záložní a krizový sál. ETCS je evropský vlakový zabezpečovač, který by měl postupně nahradit různé národní systémy vlakového zabezpečení a sjednotit je napříč Evropou.

Chybět nebudou ani prostory pro umístění technologie zabezpečovacího zařízení, napájení a baterie.

Postaví se i energocentrum, které bude zajišťovat dodávky energie do celého areálu CDP. Současně se vybudují desítky nových parkovacích míst.

Celý areál bude součástí kritické dopravní infrastruktury, proto bude pod dohledem kamer. Oplocení bude vybaveno detekčním systémem, který zaznamenává nejen poškození, ale také vibrace.

22. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

