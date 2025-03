Přerov obnoví svoz bioodpadu a prodej kompostu, zahrádkáři ho dostanou zdarma

Z veřejných stanovišť na sídlištích se – stejně jako v předchozí sezoně – nádoby na bioodpad nestahovaly a svoz pokračoval jedenkrát měsíčně, díky čemuž se podařilo zvýšit objem biologicky rozložitelného odpadu, který je dovážen do kompostárny.

S tím souvisí také větší objem kompostu, který bude zájemcům v první „jarní“ vlně vydáván ve dnech 21., 22., 24., 28. a 29. března, a to ve všední dny od 14 do 17 hodin, v sobotu vždy od 7 do 12 hodin.

Cena kompostu zůstává stejná a činí 200 korun za objem o velikosti standardního vozíku za osobní automobil. Větší množství je pak zpoplatněno částkou 500 korun za jednu tunu.

„Novinkou je, že kompost získají zdarma majitelé zahrádek v koloniích u nemocnice a u Laguny. Stejnou službu nabízí město i místním částem – tam se obyvatelé včas dozvědí, kdy a kde bude kontejner přistaven,“ informoval náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal (Pomáháme městu - ODS).