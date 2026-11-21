Přerovská radnice nechala oplotit okolí 80 metrů vysokého komína v místní části Předmostí kvůli jeho špatnému technickému stavu. Experti našli závady na vnějším povrchu komína a konstrukci ochozu ve výšce zhruba 75,5 metru, odkud hrozí pád zvětralých částí betonu na zem. ČTK to sdělil ředitel společnosti Teplo Přerov Filip Černý.
"Odborníci doporučují při nejbližší možné příležitosti havarijně odstranit uvolňující se části betonu z vnější hrany a spodní strany desky ochozu. Odstraněný materiál má být bezpečně dopraven k patě komína," uvedl Černý.
Na provizorním oplocení, které je i kolem nedaleké restaurační zahrádky, je umístěno upozornění před možným nebezpečím pádu zvětralých částí konstrukce komína. Černý vyzval, aby se lidé nepohybovali v bezprostředním okolí komína.