Přerov uzavřel spolupráci s armádou kvůli jejímu návratu na tamní letiště

Vedení Přerova dnes podepsalo s armádou memorandum o spolupráci. Důvodem je její návrat na letiště v Bochoři, odkud vojáci odešli na konci roku 2013. Dohoda zahrnuje koordinaci investičních záměrů, spolupráci při pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí, ale i téma bydlení či využívání veřejných prostranství a nebytových prostor města. Podle současných předpokladů bude v Přerově do pěti let sloužit až 600 vojáků z povolání. Po roce 2035 by se jejich počet mohl zvýšit až na 1200. Od roku 2014 letiště spravuje státní podnik LOM Praha.
Primátor Petr Vrána (ANO) ocenil, že letiště začalo znovu ožívat. "Dokument je velmi důležitý pro Přerov, chceme se chovat jako dobří sousedé, chceme si vycházet vstříc. Deklarace bude rozvíjet další otázky, ať už je to bytová výstavba, která rezonovala dlouho dopředu," řekl dnes primátor. Bytovou otázku vyzdvihl také zástupce náčelníka generálního štábu Pavel Lipka. "Memorandum je startovací point. Jde nám hlavně o startovací byty pro mladou generaci, chceme, aby to byl jeden z motivačních faktorů. V areálu základny budeme budovat i ubytovny pro dojíždějící," uvedl Lipka. Podle Vrány se bude muset prověřit i kapacita školek.
Na letišti podle Lipky v současnosti částečně působí 143. prapor z Lipníku nad Bečvou. "Jakmile se dobuduje celá základna, přemístí se z Lipníku do Přerova celý. Přemístila se sem také Vojenská policie z Prostějova a dalším uživatelem bude 533. prapor bezpilotních systémů, který se bude do posádky Přerov částečně dislokovat v tomto roce. Připravujeme pro ně první investici v podobě haly. V následujícím období počítáme s harmonogramem investic do inženýrských sítí, připravujeme modulární stavby," doplnil zástupce náčelníka. Na letišti bude dál působit také Centrum leteckého výcviku LOM Praha, vrtulníková flotila z Pardubic se sem přesunula na konci ledna.
Letiště Přerov patří mezi vytížená civilní neveřejná letiště, ročně se zde uskuteční více než 20.000 pohybů letadel. Přesto je zde ale provoz mnohem méně intenzivní než v Pardubicích, odkud navíc létají i linkové spoje. Strategický význam přerovského letiště vzrostl i díky nedávno otevřenému poslednímu úseku dálnice D1. Dálnice je totiž hlavní komunikací pro přesun aliančních vojsk a letiště leží v jejím těsném sousedství.
Před dvěma lety začala armáda do letiště výrazně investovat, v červenci 2024 zástupce náčelníka generálního štábu oznámil, že do roku 2030 půjde zhruba 2,5 miliardy korun do vybudování zázemí pro stálou posádku. Částku dnes Lipka nechtěl specifikovat.
Přerovské letiště má dlouholetou historii, funkční bylo již za druhé světové války, kdy zde operovaly cvičné i bojové letouny německé luftwaffe. Letiště bylo v novodobé historii sídlem 23. základny vrtulníkového letectva Edvarda Beneše. Základna byla zrušena na konci roku 2013, kdy se armáda odstěhovala do Náměště nad Oslavou.