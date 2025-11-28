„Policisté v souvislosti s tímto úmrtím zadrželi muže, s nímž nyní provádí úkony trestního řízení. Kriminalisté prověřují čin pro podezření z vraždy. Podrobnosti k případu sdělíme, jakmile to bude možné,“ informoval v pátek ráno krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.
Podle ČTK se čin stal v panelovém domě v ulici Osmek, v těsné blízkosti sídla přerovské policie. Obyvatelé města v diskusi na sociální síti zmínili, že kriminalisté byli na místě k vidění ve čtvrtek odpoledne.
V rozmezí 24 hodin šlo v Olomouckém kraji už o druhou vraždu. Tou první, o níž policie informovala ve čtvrtek, byla násilná smrt ženy žijící v Mírově na Šumpersku v bytovce jen kousek od známé věznice, kde si odpykávají trest mimo jiné i doživotně odsouzení. Také v tomto případě policie zadržela podezřelého krátce po činu.
|
Vražda mladé ženy poblíž mírovské věznice. Podezřelého policisté zadrželi
„Jde o šestatřicetiletého partnera zemřelé, který byl dnes obviněn z vraždy. Policisté podali podnět k jeho vzetí do vazby,“ nastínil v pátek Hejtman.
Sousedé a známí oběti redakci iDNES.cz řekli, že zadržený muž je propuštěným vězněm, který si řadu let odpykával právě v mírovské věznici trest za brutální vraždu, při níž oběti zasadil desítky ran nožem.
Už dvakrát víc vražd a pokusů o ně než loni
Počet vražd nebo pokusů o ně už letos v regionu dvojnásobně překročil loňské číslo. Jen za ještě neskončený listopad přibyly tři činy, kromě mírovského a přerovského byla před týdnem obviněna z pokusu o vraždu sedmatřicetiletá žena z Olomouce. Je podezřelá, že svého o 13 let mladšího partnera při hádce bodla nožem.
Další dvě vraždy se pak staly v říjnu. První z nich se odehrála v Zábřehu na Šumpersku, kde muže z tamní ubytovny ubil patnáctiletý mladík. Oběť si podle kriminalistů vybral náhodně, motivem bylo podle nich vybití si agrese a vzteku.
O několik dní později pak byl v Hranicích na Přerovsku zavražděn čtyřiačtyřicetiletý cizinec, jehož bodl nožem devatenáctiletý nevlastní syn. Podle policie se tak stalo po hádce na rodinné oslavě, přičemž muž byl často opilý, týral rodinu a na oslavě se choval agresivně.
Policie mladíka zprvu obvinila z vraždy, čin ovšem kvůli okolnostem hodlá překvalifikovat na zabití, kde je nižší trestní sazba.
|
29. října 2025