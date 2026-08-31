Přerov zavádí v jídelnách škol větší porce, on-line přihlášky i salátové bary

Přerovské školní jídelny vstoupí do nového školního roku s několika novinkami. Starší žáci dostanou větší porce, noví strávníci se budou moci přihlásit on-line a po dokončení rekonstrukcí vzniknou v jídelnách na Velké Dlážce a Za Mlýnem samoobslužné zóny pro vracení nádobí i pulty s ovocem a zeleninovými saláty. Zařízení školního stravování Přerov chce také pilotně vyzkoušet systém školních svačinek, sdělila ČTK mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
Od nového školního roku se zvýší velikost porcí pro starší strávníky. U věkové kategorie od 11 do 14 let půjde přibližně o 12 procent, u strávníků od 15 let zhruba o 14 procent. "Na větší porce upozorňovali rodiče i samotní žáci. Chceme, aby děti odcházely od oběda spokojené a zároveň byly zachovány všechny požadované výživové hodnoty. Úprava velikosti porcí proto reaguje na jejich skutečné potřeby," řekl ředitel organizace Petr Hermély.
Noví strávníci se budou moci ke školnímu stravování přihlásit on-line prostřednictvím webových stránek organizace, bez nutnosti osobní návštěvy konkrétní jídelny. Možnost osobního přihlášení zůstane zachována.
Město zároveň dokončuje v těchto dnech rozsáhlou rekonstrukci školních jídelen na Velké Dlážce a Za Mlýnem v celkové hodnotě 15,5 milionu korun. Po dokončení rekonstrukcí vzniknou v těchto jídelnách samoobslužné zóny, kde se děti budou učit třídit použité nádobí a zbytky jídel. V obou provozovnách budou také samoobslužné pulty s krájeným ovocem a zeleninovými saláty.
Zařízení chce během školního roku rovněž ověřit projekt školních svačinek. Pilotně jej chce zavést v jedné z přerovských základních škol, kde by si žáci svačiny vyzvedávali a konzumovali o velké přestávce ve školní jídelně. "Nejprve chceme ověřit fungování tohoto modelu na jedné z přerovských základních škol. Teprve podle zkušeností, zájmu dětí a zpětné vazby rozhodneme o případném rozšíření do dalších škol," dodal Hermély.
Zařízení školního stravování Přerov, které vzniklo postupným sloučením deseti přerovských školních jídelen, připravuje během školního roku denně okolo 7000 obědů. O chod organizace se stará 84 zaměstnanců, kteří zajišťují stravování pro mateřské a základní školy, Gymnázium Jakuba Škody, Střední průmyslovou školu, klienty Sociálních služeb Přerov i širokou veřejnost.