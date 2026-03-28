Přerovská spisovatelka vydává nový román o okupaci a udavačství na Hané

Do období nacistické okupace na Hané a na vznikající vojenské letiště v Bochoři zavede čtenáře nový historický román přerovské spisovatelky Lenky Chalupové s názvem Hrbaté duše. Název knihy odkazuje na fenomén udavačství a morální selhání jednotlivců, řekla dnes spisovatelka ČTK. Autorka, držitelka Ceny Olomouckého kraje za literaturu, ve své v pořadí čtrnácté knize znovu čerpá z regionální historie a skutečných dobových reálií. Román vyšel tento týden.
Děj románu se odehrává v letech 1941 až 1942, kdy v Protektorátu Čechy a Morava nastupuje k moci zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich a zavádí tvrdé represe. Příběh zasadila autorka do Bochoře u Přerova, kde krátce před válkou vzniklo pro Němce strategické vojenské letiště. "Příběh se však neodehrává jen v Bochoři. Vede i do Přerova - do firmy na výrobu kufrů Kazeto, do Máchovy ulice, kde sídlilo gestapo, a do Čechovy ulice, kde i během války fungovaly malé obchůdky a krámky," uvedla spisovatelka.
Historický román je založen na rozsáhlých rešerších. "Chtěla jsem čtenářům co nejvěrněji zprostředkovat atmosféru doby a prostředí, v němž se příběh odehrává. Listovala jsem starými obecními i školními kronikami, pročítala noviny, které tehdy vycházely, a nacházela v nich nejen úřední sdělení, ale i drobné záblesky každodennosti," popsala autorka. Kvůli dějové lince věnující se patriarchovi cikánské rodiny čerpala informace i v Muzeu romské kultury v Brně. "Tam jsem se snažila porozumět starým romským tradicím, rytmu života, hodnotám i způsobu myšlení," doplnila Chalupová.
Třiapadesátiletá novinářka a spisovatelka vydala svou první knihu v roce 2004, Hrbaté duše jsou jejím čtrnáctým titulem. Poslední kniha Když se trhá nebe, která vyšla loni v srpnu, se během několika měsíců stala českým bestsellerem a dočkala se dosud dvou dotisků. Některé z jejich předchozích románů by se mohly dočkat i filmového zpracování, doplnila autorka.
Spisovatelka se přitom čtyři roky léčí s vážnou nemocí a aktuálně prochází fyzicky i psychicky náročnou chemoterapií. "Navzdory nemoci se snažím žít co nejvíc normálně - užívám si čas s rodinou, chodím do práce a věnuji se tomu, co miluji: psaní. Když se ponořím do příběhu a žiju životy svých literárních postav, dokážu na nemoc alespoň na chvíli zapomenout. Psaní mi jednoduše pomáhá překonávat těžké chvíle," dodala Lenka Chalupová. V plánu má další román, čtenáře tentokrát zavede do 60. let, do doby stavby velkých panelových sídlišť v Přerově a do Lipníku nad Bečvou.