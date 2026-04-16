Přerovské cyklobusy opět zamíří na sedlo Bumbálka, startují 6. června

Přerov znovu vypraví cyklobusy na beskydské horské sedlo Bumbálka na hranicích se Slovenskem. Spoje budou jezdit mezi Přerovem a Bumbálkou čtyři měsíce, první vyjede v sobotu 6. června. Město bude službu dotovat čtvrt milionem korun, řekla ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová. Loni cyklobusy přepravily více než 1000 cyklistů.
"Cyklobusy budou na Bumbálku jezdit každou sobotu a neděli od 6. června do 27. září. Vyjíždět budou z autobusového nádraží v Přerově, zastavovat budou také na autobusovém stanovišti ve Valašském Meziříčí, v Rožnově pod Radhoštěm, v Horní Bečvě a u Obecního úřadu Bílá. Stejné to bude i v opačném směru, pouze bez zastávky Horní Bečva," uvedla mluvčí radnice.
V porovnání s loňskem bude letošní sezona cyklobusů zhruba o týden kratší, loni spoje vyjely v sobotu 31. května a jezdily do 28. září. Linku bude, stejně jako v minulých sezonách, zajišťovat společnost Arriva, která zvítězila ve výběrovém řízení. Z Přerova budou spoje každý víkend vyjíždět v 07:30, z Bumbálky se budou vracet v 16:00. Cestující mají možnost si přepravu objednat on-line v rezervačním systému dopravce. "Smlouva byla s dopravcem uzavřena na dva roky a předpokládaná maximální výše dotace ze strany města je 250.000 korun za sezonu," doplnila Chalupová.
Cyklobusy vypravuje Přerov od roku 2013, v minulých letech obsluhovaly také trasu směrem do Bouzova na Olomoucku. Loni bylo touto cestou přepraveno 1195 lidí a 882 kol, z toho bylo 669 klasických a 213 s elektrickým pohonem. O rok dříve to bylo 1203 lidí a 893 kol, z toho 130 elektrokol, řekla ČTK cyklokoordinátorka přerovské radnice Jana Gazdíková. Spoj při jedné cestě pojme 40 cestujících a 40 kol, z toho minimálně deset míst je vyčleněno pro elektrokola.
Cyklotrasa ze sedla na česko-slovenské hranici kolem Bečvy je dlouhá zhruba 100 kilometrů a zpočátku vede mírně z kopce. Cyklisté si však mohou trasu zkrátit a vystoupit již před Bumbálkou. Také letos musejí počítat s tím, že u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku narazí na uzavřený úsek kvůli sanačním pracím po loňské nehodě cisteren s toxickým benzenem. Místo lze objet kolem Lesního rybníka přes Hustopeče, cyklisté však musejí překonat hlavní silnici vedoucí na Valašské Meziříčí.