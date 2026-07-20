Přerovské Svatovavřinecké hody nabídnou koncerty, folklor i historické slavnosti

Autor: ČTK
  12:14aktualizováno  12:14
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Koncerty, historické slavnosti, folklor i tradiční jarmark nabídnou od 7. do 9. srpna Svatovavřinecké hody v Přerově. Novinkou letošního ročníku bude program Hody u Trafačky, který má do městských oslav vrátit lidové tradice a folklor. Jedním z vrcholů bude sobotní historické představení připomínající 770. výročí povýšení Přerova na město. ČTK o programu informovala Kateřina Sehnálková z Kulturních a informačních služeb (KIS) Přerov.

Podle primátora Petra Vrány (ANO) patří hody každoročně k nejnavštěvovanějším kulturním akcím ve městě. "Přerovské hody každoročně přilákají tisíce lidí, ať již na koncerty nebo další doprovodný program. Třídenní hodové veselí začne jako vždy už v pátek odpoledne, pokračovat bude celý víkend," podotkl Vrána. Doplnil, že kromě kapel a interpretů program nabídne novinky především v sobotu - odpoledne to bude folklor na nábřeží Bečvy a večer historické divadlo na náměstí.

Program zahájí v pátek hodová výstava v Galerii Přerov věnovaná tvorbě českých ilustrátorů. Hudební část nabídne koncerty Kamila Střihavky, Citronu, Prothea, v sobotu to bude například koncert Jany Kirschner a v neděli cimbálové muziky Primáš či kapely Olympic.

Součástí sobotního večera bude historické představení s příjezdem Přemysla Otakara II. a slavnostním předáním městských práv. "Na pódiu odehrajeme komponované představení, během něhož do Přerova dorazí král Přemysl Otakar II. a slavnostně předá Přerovu městská práva. Součástí programu bude také příjezd královny, která vyjede od kostela svatého Vavřince s průvodem měšťanů s loučemi a koňmi," uvedl Petr Novotný ze skupiny historického šermu Markus M.

Novinkou budou Hody u Trafačky v ulici Na Marku s folklorními soubory, krojovaným průvodem a programem pro rodiny s dětmi. "Přerovské hody si v současné době lidé spojují především s koncerty. Nedílnou součástí hodových oslav však byly odpradávna také lidové tradice a folklor. Měli jsme pocit, že se tento prvek trochu vytrácí," uvedla ředitelka KIS Přerov Lada Galová. Město proto domluvilo spolupráci s Folklorním souborem Haná a do centra dění se tak znovu vrátí folklor.

Součástí programu budou také bezplatné projížďky koňským povozem po nábřeží Bečvy, historický jarmark na Horním náměstí a komunitní snídaně na hradbách. Všechny akce během Svatovavřineckých hodů budou zdarma, dodali zástupci KIS.

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