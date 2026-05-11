Přerovské úředníky čeká stěhování, přesunou se do nového sídla magistrátu

Přerovský magistrát čeká od druhé poloviny května velké stěhování, přes sto úředníků se bude přesouvat z různých míst do nového sídla magistrátu. Stěhování agend je naplánováno do začátku prázdnin. Do nové budovy se přemístí i odbor ekonomiky včetně agend místních poplatků a vedení radnice. Zrekonstruovanou budovu Emos na náměstí TGM 16 město slavnostně převzalo dnes. Šlo o největší a dosud nejnákladnější investiční akci města, která stála 352 milionů korun.
"Do nového sídla by se mělo nastěhovat až 120 úředníků, což je zhruba větší třetina úřadu. Naše dlouhodobá vize je, aby občané měli komfort v podobě centralizace úřadu, kde si vše vyřídí na jednom místě," řekl dnes novinářům primátor Petr Vrána (ANO).
Budovy, kde úředníci dosud sídlili, se postupně opraví, jejich využití bude město poté hledat. "S největší pravděpodobností opustíme úřad sídlící na Bratrské ulici - zda jej poté prodáme nebo předěláme na byty, ještě uvidíme, jde o horizont zhruba pěti let," doplnil Vrána.
Do nového sídla se budou od 21. května přesouvat odbory magistrátu včetně nejvytíženějších agend - občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů či evidence vozidel. Kromě Bratrské se sem přemístí úředníci z dvorního traktu Smetanovy ulice, z budovy na TGM 1, TGM 2 a z Pasáže v Kratochvílově ulici. Úřední záležitosti si lidé budou moci v nové budově vyřizovat od 15. června.
V roce 2024 město odkoupilo za 13 milionů korun sousední objekt, který bude s novým sídlem magistrátu propojen. "Rekonstrukce budovy na TGM 16 nebyla izolovaným projektem, ale součástí širší koncepce koncentrace úřadu do centra města. Právě odkup sousedního objektu na TGM 18 nám dává možnost dalšího rozvoje magistrátu, aniž by bylo nutné hledat nové prostory jinde. Do budoucna tak můžeme reagovat na potřeby města i jeho obyvatel," doplnil Vrána.
Dominantou nového magistrátu je fasáda se schodištěm, která symbolizuje otevřenost vůči veřejnosti a navádí návštěvníky do horních pater. V posledním, šestém nadzemním podlaží vznikla terasa s vyhlídkou na město, kde je do budoucna plánována kavárna a dětský koutek. Projekt byl podle zhotovitele, společnosti VCES technicky náročný zejména kvůli původní stavební konstrukci a materiálové i rozměrové nesourodosti.
Původní cena díla byla 297,1 milionu korun bez DPH. Kvůli vícepracem, za kterými stála hlavně nepřesná původní projektová dokumentace ze 60. let a skutečný technický stav objektu, se cena navýšila na 352,3 milionu korun. Přibližně 160 milionu korun pokryla dotace z Národního plánu obnovy.