Hlášení o kolizi člověka s vlakem na trati z Přerova do Hranic dostaly záchranné složky před jedenáctou hodinou dopoledne. Na místo vyjeli hasiči i policisté, záchranná služba vyslala dokonce vrtulník. Ten ale nakonec nebyl potřeba.
„Starší muž měl pouze drobné zranění v obličeji v podobě krvácení z nosu, které si způsobil při pádu do kolejiště. Podle našich informací vlak projel nad ním a dotyčný při tom žádné zranění neutrpěl. Po ošetření byl proto ponechán na místě, transport do zdravotnického zařízení nebyl nutný,“ shrnul mluvčí krajské záchranné služby Břetislav Bolard.
Profesionální hasiči ze stanice v Přerově na místě zasahovali společně s jednotkou Správy železnic.
„Osobu předali do péče záchranářů, kromě toho ze soupravy evakuovali zhruba sto cestujících, jimž pomohli do přistaveného náhradního vlaku. Po dobu zásahu byla trať uzavřena,“ sdělila mluvčí krajského hasičského sboru Lucie Balážová.
Podle policejní mluvčí Miluše Zajícové byl provoz na trati zastaven zhruba na dvacet minut, poté byla zprůjezdněna jedna kolej.
„Zraněný muž na místě prováděl pracovní činnost. Byl jednorázově ošetřen zdravotnickou záchrannou službou, dechová zkouška měla u něj i strojvedoucího negativní výsledek,“ doplnila Zajícová. Zda šlo například o zaměstnance Správy železnic, policie neuvedla.