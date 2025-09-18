Přerovsko dál straší žloutenka, pomoci má i příspěvek na očkování pro část lidí

Školka v karanténě, povinné testování dětí a kvůli izolaci zrušení plaveckého výcviku i veškerých dalších aktivit. Doslova manévry zažila kvůli jedinému případu žloutenky A školka v Lověšicích, která je odloučeným pracovištěm Mateřské školy Přerov-Újezdec.
„Tento případ se u nás vyskytl na začátku kalendářního roku, dodnes jsme ale pod dohledem hygieniků. Zrovna teď jsme tu měli kontrolu. Naštěstí se u nás od té doby nikdo další nenakazil,“ oddechla si ředitelka školky Věra Cimbálníková.
Poté, co se ve školce žloutenka objevila, měly všechny děti i zaměstnanci možnost nechat se přednostně a zdarma naočkovat. „Nebylo to povinné, pouze doporučené, ale využili toho všichni. Takže dnes máme v Lověšicích naočkované všechny děti i provozní personál,“ vyzdvihla ředitelka.
Kromě toho zde stejně jako v ostatních školách a školkách nejen na Přerovsku kladou v rámci prevence zvýšený důraz na hygienu.
„Ihned poté, co se k nám dostalo upozornění od hygieniků ohledně šíření nákazy, jsme informovali rodiče a všude vyvěsili návody, jak si správně umývat ruce a čeho se vyvarovat. Také používáme jednorázové papírové utěrky, více dezinfikujeme a uklízečky častěji utírají kliky a lavice, abychom se případné nákaze vyhnuli,“ popsala Kamila Burianová, ředitelka přerovské Základní školy Trávník.
Lékaři řeší nakažené i ty, kteří byli v kontaktu
Ačkoliv se jich to zatím přímo netýká, ví o školách, kde se žloutenka vyskytla. „Právě mezi dětmi a mladými lidmi, v kolektivech, je asi nejsložitější uhlídat důslednou hygienu. Snažíme se dohlížet na to, aby si po návratu z vycházky, před obědem či svačinkou děti vždy umyly ruce,“ přiblížila.
Jak se bránit žloutence typu A
„Čemu se u nás však velice těžko zabraňuje, je, že děti pijí z jedné láhve. Když si třeba jedno koupí Coca-Colu a pak láhev koluje po celé třídě. Ale snažíme se to hlídat,“ dodala Burianová.
Pediatři potvrzují velký nárůst zájmu o očkování.
„Chodí maminky školních dětí i těch před nástupem do školky a informují se, co by měly udělat, aby ochránily své děti, protože zaznamenaly riziko šíření nákazy z informací od škol nebo z médií. Zájemců o vakcínu máme nyní skutečně hodně, očkujeme už i děti od jednoho roku,“ nastínila třeba Hana Švárová z Pediatrie Plus Přerov.
V ordinaci už měla i spoustu dětí ze škol a školek, jež byly v přímém kontaktu s nakaženým.
„Na pokyn hygienické stanice jim pak pravidelně děláme krevní odběry na žloutenku i jaterní enzymy. Pokud hned první odběr vyjde negativní a dítě nemá žádné potíže, dá se ho ještě i naočkovat a vyhne se karanténě. Jinak se testy opakují,“ předestřela Švárová.
Přerov přispěje sociálně slabým na očkování
Riziko přenosu je podle hygieniků u hepatitidy typu A velké. Virus je vylučován ve stolici a přenáší se fekálně-orální cestou, což znamená, že k nákaze stačí třeba jen dotknout se kliky, madla u nákupního vozíku či v autobuse nebo kohoutku, které byly v kontaktu s přenašečem, pokud si člověk před jídlem neumyje důkladně ruce. Navíc infikovaný může nemoc šířit a nemusí o ní vůbec vědět, protože inkubační doba trvá 15 až 50 dní.
„Při nedostatečné osobní hygieně se virus může dostat z infikovaného do úst nového hostitele a tak se nakazí další člověk,“ upřesnila mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná. I ona připomíná, že je dobré zvážit očkování.
Právě na vakcíny v souvislosti s šířením nákazy teď vsází i město Přerov. Zhruba dvěma stovkám obyvatel pocházejícím především ze sociálně vyloučených lokalit přispěje na druhou dávku, která je klíčová pro plnou ochranu. V pondělí o tom rozhodli zástupci města.
|
Parky bývají rizikovější než les. Olomoucký kraj má nejvíc nákaz boreliózou
„Jedná se o finanční podporu pro obyvatele, kteří byli očkováni první dávkou vakcíny v rámci mimořádného očkování nařízeného krajskou hygienickou stanicí,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
Očkování proběhlo od loňského července do letošního dubna. Zatímco první dávka vakcíny byla hrazena státem, pro druhou to neplatí. U mnoha očkovaných tak hrozilo, že by ji neabsolvovali. s
„To by mohlo vést k dalšímu šíření nemoci. Za tento krok, který je zásadní pro prevenci a ochranu zdraví obyvatel Přerova, zaplatíme maximálně 178 600 korun,“ podotkl primátor Petr Vrána (ANO). Město formou daru poskytne příspěvek ve výši rozdílu mezi skutečnými náklady na druhou dávku a částkou, kterou uhradí zdravotní pojišťovna z fondu prevence.
Cena vakcíny může ve výjimečných případech přesáhnout 1 200 korun, aplikace by neměla stát více než 200 korun. „Odbor sociálních věcí a školství teď bude aktivně vyhledávat dotčené osoby, pomáhat jim s komunikací s lékaři a rovněž s vyřízením příspěvku od pojišťovny,“ doplnil primátorův náměstek Vladimír Lichnovský (ANO).