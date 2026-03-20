Přerovský festival propojí literaturu a hudbu v bývalé továrně na cukrovinky

Propojení různých literárních žánrů s hudbou nabídne v sobotu 28. března přerovský festival Továrna na kulturní dobroty. Na přehlídku v industriálních prostorách bývalé továrny na cukrovinky Terezie Hrubé zamíří hudebníci, básníci, mistři v slam poetry i spisovatelé. Doprovodný program letošního druhého ročníku je věnovaný příznivcům industriální architektury a historie, ale i rodičům a dětem se zájmem o literaturu. ČTK o tom informovala ředitelka kulturního spolku Hrubá Kotelna Dagmar Vobecká.
Svou tvorbu na festivalu představí současní básníci, prozaici, zpěváci a muzikanti. "Poprvé po obdržení dvou prestižních literárních cen zavítá do svého rodiště na autorské čtení náš momentálně nejpřekládanější autor Marek Torčík, nakladatelství Perplex přiveze do Přerova pokřtít dvě nové publikace a seznam účinkujících zdobí mnohá další zvučná jména," uvedla Vobecká. Celodenní program uzavře koncert devítinásobné držitelky Ceny Anděl Lenky Dusilové.
Festival Továrna na kulturní dobroty bude v prostorách bývalé továrny na okraji města od 13:00 do 21:00. Hudební program obstará kromě Dusilové také koncert ostravského folkového uskupení My Dva Trio. V sekci literárního programu se mohou návštěvníci těšit na autorské čtení básníka Filipa Klegy či na křest knihy básní spisovatele, hudebníka a slampoetry performera Teodora Kravála.
Básník Marek Torčík nabídne posluchačům autorské čtení, zapojit se budou moci i do debaty. Ta je připravena i se spisovatelkou a překladatelkou Pavlou Horákovou, festival má v plánu také autorské čtení básníka, muzikanta a kurátora Jana Kunzeho a křest knihy básní Daniela Hradeckého. Většina účinkujících byla oceněna v kategoriích Magnesia Litera. Doprovodný program zahrnuje komentovanou prohlídku továrny v doprovodu majitelky, pro rodiče s dětmi bude připraven čtecí koutek a tvořivé dílny či prezentace vydavatelství Perplex, doplnila ředitelka spolku.
Akci doprovodí také výstava s názvem Tereziina kuchyň. Návštěvníkům představí vybavení domácnosti zakladatelky továrny z počátku 20. století, včetně originálních předmětů rodiny Hrubých.
Pořádající spolek Hrubá Kotelna je neziskovou rodinnou iniciativou na podporu kultury, umění, vzdělávání a společenského života v Přerově. Nabízí zázemí jak známým osobnostem, tak začínajícím autorům i nejmladším nadšeným výtvarníkům. Spolek sídlí v bývalé továrně na zpracování ovoce a výrobu cukrovinek T. Hrubá v Přerově, dnešním průmyslovém areálu rodinné společnosti Osmek. Duch staré továrny zděděné po pratetě vedl její majitelku Dagmar Vobeckou k myšlence zpřístupnit veřejnosti dávno opuštěnou sušárnu a povidlárnu, nevyužívanou čokoládovnu a balírnu nebo prázdnou kotelnu a spojit jejich industriální architekturu se současným uměním.