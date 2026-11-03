Přerovský magistrát představí na výstavě sbírku svých uměleckých děl

Muzeum Komenského v Přerově otevře neobvyklou výstavu uměleckých skvostů z přerovských kanceláří či tamních depozitářů. Expozice čítající téměř 150 děl mapuje výtvarnou historii regionu i širšího okolí. Impulz k výstavě s názvem Skryté umění dalo nedávno dokončené velké stěhování přerovského magistrátu do nové budovy na náměstí TGM. Výstava bude otevřena na přerovském zámku ve čtvrtek, potrvá do konce února, sdělili ČTK její pořadatelé.
Podle zástupců muzea se umělecké skvosty, které běžně zdobily kanceláře radnice nebo byly ukryty v depozitářích, v takto ucelené formě ukážou veřejnosti poprvé. Sbírka magistrátu v sobě ukrývá plátna významných rodáků, krajinářů i zástupců moderního umění 20. století, jako jsou Augustin Mervat, Antonín Kubát, Marcel Krasický, Věra a Pavel Kotasovi, Petr Markulček nebo Dan Trantina.
Mnohé z těchto obrazů byly dosud veřejnosti běžně nepřístupné. "Sbírka obrazů v majetku města je překvapivě pestrá. Touto výstavou chceme občanům ukázat, jak bohaté kulturní dědictví jako město spoluvlastníme. Výběr toho nejlepšího, co radnice za desítky let shromáždila, teď na necelé tři měsíce získá důstojný prostor v reprezentativním sále přerovského zámku," uvedla mluvčí muzea Kateřina Langerová.
Impulz k výstavě dal nedávný přesun úředníků do nových prostor. "Část městské umělecké sbírky totiž dosud zdobila kanceláře a chodby magistrátu, další díla byla uložena v depozitářích. Výstava Skryté umění je nyní soustředí na jednom místě a návštěvníkům nabídne možnost vidět díla regionálně významných autorů i představitelů českého moderního umění 20. století," uvedl tajemník magistrátu Petr Mlčoch.
Na výstavě bude 146 uměleckých děl, jejichž pojistná hodnota dosahuje 1,5 milionu korun, doplnila mluvčí radnice Lenka Chalupová s tím, že bezúplatnou výpůjčku děl Muzeu Komenského schválili radní.
Do nové budovy magistrátu na náměstí TGM se od druhé poloviny května přestěhovalo z různých míst 120 úředníků, což je větší třetina úřadu. Stěhovaly se sem odbory magistrátu včetně nejvytíženějších agend - občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů či evidence vozidel, zázemí zde má i odbor ekonomiky včetně agend místních poplatků a také vedení radnice.
Jejich novým sídlem je zrekonstruovaná budova Emos. Rekonstrukce budovy byla největší a dosud nejnákladnější investiční akcí města, která stála 352 milionů korun.