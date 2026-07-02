Přerovský soud řeší krádež kabelů na trati u Lipníku n.Bečvou,padne asi rozsudek

Přerovský soud se dnes bude znovu zabývat případem loňské krádeže kabelů na hlavní železniční trati u Lipníku nad Bečvou, která na desítky hodin omezila dopravu. Z činu se zodpovídají tři muži, hrozí jim až šest let vězení. Kabely obsluhovaly návěstidla, výhybky a kolejové úseky, krádež tehdy zhruba na 20 hodin zásadně zkomplikovala dopravu na páteřní železniční trati. Škoda je v řádech milionů korun. Případ soud na dnešek odročil kvůli výpovědi chybějícího svědka, vynést by měl již rozsudek.
Případ se stal loni v listopadu v katastru Jezernice. Muži podle žalobce Petra Klimeše na trati po předchozí domluvě odřezali pilou a odsekali sekerou zhruba dvě desítky metrů kabelů pod napětím. Vyřadili tím z provozu traťové železniční zařízení na trati mezi Drahotušemi a Lipníkem nad Bečvou, šlo o šest návěstidel, dvě výhybky a 14 kolejových úseků.
Trojici policisté obvinili z krádeže a ze zločinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Muži se k činu přiznali, hájili se však tím, že netušili, že jsou kabely pod proudem, a mohou tak ohrozit dopravu. Policisté trojici zadrželi přímo na místě, když se pokoušeli ujet.