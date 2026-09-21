Přerovští mykologové chystají výstavu hub,navzdory suchu počítají až s 200 druhy

Podstatně více úsilí i nachozených kilometrů si vyžádá příprava letošní tradiční výstavy hub v Přerově. Důvodem je především dlouhodobé sucho a vysoké teploty během léta, sucho v lesích přetrvává i po předchozích deštích. Mykologové přesto doufají, že se jim na letošní ročník podaří nasbírat až 200 druhů. Výstava se bude konat v klubu Teplo od pátku do soboty, žádný z předchozích 28 ročníků zatím přerovští mykologové rušit nemuseli, řekl ČTK předseda jejich klubu Milan Plášek.
Podle mykologů je situace v regionu stále mrzutá, houby rostou, ale je jich málo. "Sice už popršelo, ale chce to ještě pár dnů, aby se to probralo, to sucho bylo velmi dlouhé. Drobnější houby, které nepotřebují tolik vlhka, mohou po dešti vyrůst po třech dnech, hřibovitým druhům to trvá i týden a pokud je podloží moc proschlé, i déle. Letošní počasí tomu dalo dost zabrat," uvedl Plášek.
Mykologové kvůli tradiční výstavě vyrazí do terénu ve čtvrtek, dvě desítky členů se vydají do lesů v regionu všemi směry. Houby na expozici dovážejí například z Hostýnských vrchů, ale i z Libavé. "Připraveno je pět - šest aut, je to taková hvězdicovitá jízda, zaměřujeme se přitom na různé lokality. Procházíme například i rybníky u Tovačova, různé typy lesů - tak, aby to bylo různorodé. Předmětem výstavy je ukázat pestrost druhů," doplnil předseda přerovského mykologického klubu.
Přerovská výstava má dlouholetou tradici, letos se koná její 29. ročník. Dosavadní rekord čítal kolem 400 sesbíraných druhů, v průměru se odborníkům podaří nasbírat 250 až 300 druhů. "Nikdy jsme ji dosud nemuseli zrušit - i když je špatné léto, na podzim to zachrání rosa, změnou počasí vyběhnou například křemenáče a kozáky. Mívali jsme i dříve obavy, jestli to bude - a nakonec to vyšlo. Doufáme, že letos těch 200 druhů se nám sesbírat podaří," dodal.
Výstava v Přerově se každoročně setkává s obrovským zájmem veřejnosti i škol. Kromě různých druhů právě rostoucích hub budou na výstavě prezentovány také fotografie a kresby hub a houbaři mohou po dobu konání akce zkonzultovat své nálezy v mykologické poradně.