Přerovští zastupitelé zvolili lídra hnutí ANO Petra Vránu znovu primátorem

Primátorem Přerova dnes zastupitelé zvolili lídra vítězného hnutí ANO Petra Vránu. Na ustavujícím zasedání ho zvolilo 24 z 33 přítomných zastupitelů. Vrána, který je zároveň poslancem, svou funkci obhájil, město vedl i v předchozích čtyřech letech. Koalici v Přerově po říjnových volbách vytvořilo ANO s ODS a s uskupením Přerováci s podporou nových lidovců. V zastupitelstvu má 24 mandátů, v opozici zůstala Změna pro Přerov, Společně pro Přerov a SPD. Stejná koalice vládla v Přerově i uplynulé čtyři roky, tehdy měla většinu 21 hlasů.
"Děkuji za důvěru, slibuji, že budu vést zastupitelstvo konstruktivně a to platí i pro vedení úřadu," uvedl Vrána po svém zvolení. Jeho volbě předcházela diskuse opozičních zastupitelů, která poukazovala na spolupráci ODS a hnutí ANO v souvislosti se současným děním kvůli rušení koncesionářských poplatků. Zastupitel Jan Horký ze Společně pro Přerov navrhl, aby zastupitelé volbu primátora přerušili do úterních 04:36 jako symbolickou podporu úpravy financování veřejnoprávních médií. Návrh však nebyl schválen.
Podle zastupitele Jakuba Navaříka z ODS, nově zvoleného senátora, je mezi komunální a celostátní politikou rozdíl. Primátor Vrána, který je zároveň poslancem, věc nekomentoval.
V jedenáctičlenné radě získá ANO sedm míst, ODS tři a lidovci jednoho radního. Primátor bude mít na starosti ekonomiku a kulturu. Do funkce prvního náměstka byl zvolen Tomáš Navrátil (ANO), v gesci bude mít dopravu, Vladimír Lichnovský (ANO) bude mít na starost investice a sociální věci a Miloslav Dohnal (ODS) majetek, památkovou péči a životní prostředí. Všichni náměstci své funkce zastávali i v předchozích čtyřech letech. Na pozici uvolněného, tedy plně placeného radního, byl zvolen Petr Caletka (ODS), který bude mít na starosti sport a školství.
Dalšími neuvolněnými radními za hnutí ANO byli zvoleni Petr Měřínský, Lada Galová, Hana Mazochová a Michal Stoupa. Za ODS je neuvolněným radním Petr Kouba a za lidovce Zdeněk Navrátil.
Programové prohlášení by chtěli zástupci trojkoalice sepsat do konce roku. "Základní programové priority jsou zároveň nejvíce ekonomicky náročné - chceme pokračovat ve věcech, které jsme již otevřeli. Jde o otázku Strojaře, tedy výstavbu 80 městských bytů, rekonstrukci Pasáže, která si zaslouží vrátit lesk první republiky. Dalším bodem je rekonstrukce náměstí TGM, které bude předcházet studie či dislokace magistrátu," řekl dnes primátor Vrána. Mezi priority zařadil také sportovní halu.
Komunální volby v Přerově vyhrálo hnutí ANO, které posílilo o dva mandáty, získalo jich 16. ODS zvýšila počet mandátů z pěti na šest, lidovci získali dva mandáty stejně jako před čtyřmi lety, kdy kandidovali s TOP 09. V opozici bude Změna pro Přerov složená ze STAN a Pirátů se čtyřmi zastupiteli, Společně pro Přerov rovněž se čtyřmi mandáty a SPD se třemi zastupiteli.