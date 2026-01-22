Návštěvu zahajuje samotný prezident – první dáma se totiž nakonec ze zdravotních důvodů nezúčastní – v půl deváté ráno debatou se studenty olomouckého Gymnázia Hejčín. Poté vyrazí do budovy ředitelství krajského hasičského sboru.
„Rehabilitujeme řadu postav druhé republiky. Dočkají se státního vyznamenání lidé jako generál Syrový, Hácha?“ ptají se studenti.
Prezident uvedl, že se nebude bavit o konkrétních osobách. „Zatím jsme se podle mne nedokázali bez předsudků a s klidem vyrovnat s naší minulostí, a i když se historici jako Jiří Padevět snaží, chceme se debatě raději vyhnout,“ řekl.
„Je načase najít v sobě dost sil a říct si, co bylo na historii dobré, na co můžeme být hrdí nebo co bylo vyloženě špatně. Jednoznačně říct, jakou roli lidé z pohledu dnešních objektivních znalostí hráli. O Emilu Háchovi mnoho lidí řekne, že to byla čistě negativní postava, ale udělal i mnoho věcí, které negativní nebyly,“ sdělil prezident.
Co si myslíte o Trumpovi, ptali se studenti
Studenty zajímal také Pavlův pohled na amerického prezidenta Trumpa. „Pro své okolí se chová nevyzpytatelně. Dělá šokující věci a může nás vystrašit k smrti. Ale často se ukázalo, že je to jeho styl jednání,“ popsal prezident.
„Všem, kteří byli po desetiletí zvyklí na politickou korektnost, řekl, že kdo neplatí, toho bránit nebudu a všichni se vzpamatujte. Byl to šok pro všechny. Jeho kolegové mi říkali, ať se pokusíme oddělit obsah od formy. Říkal vlastně to stejné, co jeho předchůdci. Akorát když se to říkalo hezky, většina lídrů v Evropě si říkala, jasně, trochu přidáme, ale není to tak horké,“ řekl Pavel.
„Uvidíme, zda je to stejná šablona i v případě Grónska. Možná jsme si mohli ušetřit bouři, která nemusela být, protože spojenci mají v principu snahu se vždy dohodnout. Stejně tak může být pro nás varující jeho přístup k Evropě. Na druhou stranu může být dobré, že to s námi zatřese, občas je to potřeba. Musíme přestat mluvit o jednotě a začít být jednotní,“ vyzval.
Prezident se setká s primátorkou
Od 10:50 je pak na programu debata s olomouckou primátorkou Miroslavou Ferancovou (ANO) a zastupiteli, jež se uskuteční v obřadní síni radnice na Horním náměstí. Právě tam si přitom Petr Pavel svou manželku Evu vzal v roce 2004. Následuje polední oběd s hejtmanem Ladislavem Oklešťkem (ANO) a krajskými radními.
Poté prezident opustí Olomouc a přesune se do Přáslavic k vojákům tamní 7. mechanizované brigády. Jako další pak následují dvě zastávky za přírodními krásami – procházka k Hranické propasti a prohlídka Zbrašovských aragonitových jeskyní.
Čtvrteční program zakončí setkání se starostou Hranic Danielem Vitonským (ANO), tiskový brífink a od půl sedmé debata s veřejností v divadelním sále Staré střelnice.
Navštíví i vojenskou jednotku, u níž sloužil
V pátek ráno zamíří prezident do přerovské Meopty, poté ho čekají setkání se zástupci samosprávy – primátorem Přerova Petrem Vránou (ANO), prvním mužem prostějovské radnice Františkem Jurou (ANO) a oběd se starosty obcí z okresů Přerov a Prostějov.
Po následném tiskovém brífinku v prostějovském Národním domě je pak na programu prohlídka místní oděvní firmy Koutný a závěr bude patřit znovu vojákům, tentokrát ze 601. skupiny speciálních sil, jež ve městě také sídlí.
Také v tomto případě půjde o místo, které sehrálo v životě Petra Pavla důležitou roli. Právě k tehdejšímu výsadkovému pluku zvláštního určení totiž po studiu nastoupil a v roce 1985 se během tamní služby seznámil se svou budoucí manželkou.
Prezident byl v regionu kromě oficiální návštěvy v roce 2023 rovněž loni v březnu, kdy šlo však o „utajenou“ cestu na místa postižená katastrofálními povodněmi na podzim 2024.
