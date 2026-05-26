Při nehodě u Těšetic zemřel řidič, nezvládl řízení a narazil autem do obrubníku

Při nehodě u Těšetic na Olomoucku zemřel v pondělí ráno jedenapadesátiletý řidič, který nezvládl řízení, vyjel s autem ze silnice a narazil do betonového obrubníku. Škoda na vozidle je odhadována na 200.000 korun. ČTK to dnes sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman. Podle informací ČTK jde o desátou oběť nehod v kraji od začátku roku.
"Řidič vozidla Renault jel od obce Loučany do obce Těšetice a pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy dopravně technickému stavu komunikace. Při průjezdu levotočivou zatáčkou vyjel vpravo mimo pozemní komunikaci, kde nejprve narazil do betonového obrubníku a poté do náletových dřevin. Vozidlo skončilo přetočené na boku v příkopě," uvedl Hejtman. Řidič i přes rychle poskytnutou zdravotnickou pomoc na místě zemřel.
Policisté v květnu zatím evidují tři smrtelné nehody v kraji. V polovině května zemřel u Senice na Hané motorkář po střetu s osobním autem. Další dva lidé se při nehodě zranili a skončili v nemocnici. Další motorkář zemřel na začátku května po čelním střetu s osobním autem v katastru Branné na Šumpersku. Nehoda se stala ve chvíli, kdy předjížděl nákladní vozidlo.