Při požáru bytu ve výškové budově v Olomouci vznikla škoda tři miliony korun

Přibližně třímilionovou škodu způsobil požár bytu ve výškové budově na okraji Olomouce. Během požáru se jedna osoba zranila a skončila v péči záchranářů. Příčina požáru se vyšetřuje, řekl dnes ČTK mluvčí hasičů Petr Běhal. U požáru zasahovali hasiči v pátek večer, během noci na dnešek také vyjížděli ke třem požárům kontejnerů.
"Požár zasáhl bytovou jednotku ve výškové budově na Nových Sadech. Oheň se rozšířil do podhledu stropní konstrukce, kterou museli následně hasiči rozebírat a za pomocí termokamery vyhledávali a dohašovali skrytá ohniska. Hasiči požár likvidovali za pomoci jednoho C proudu. Zasahovali v dýchací technice," uvedl jejich mluvčí. Jeden člověk se přitom nadýchal kouře.
Během noci hasiči vyjížděli také ke třem požárům plastových kontejnerů v Olomouci.