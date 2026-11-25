Olomoucký kraj chystá velkou přestavbu expozice proslulého léčitele Vincenze Priessnitze v jeho rodném domě v Jeseníku. Návštěvníci si po modernizaci expozice budou moci se zakladatelem jesenických lázní díky hologramu v životní velikosti a umělé inteligenci i popovídat. Hejtmanství chce přestavbu domu zahájit v roce 2028. Vlastivědné muzeum Jesenicka, které expozici spravuje, už podepsalo smlouvu na přípravu projektu. ČTK to dnes sdělila hejtmanova náměstkyně Monika Hryzbilová (ANO).
Muzeum už podle Hryzbilové podepsalo smlouvu na přípravu projektu přestavby expozice, která je plánována jako bezbariérová. Umístěna bude ve čtyřech místnostech ve dvou podlažích Priessnitzova rodného domu. První část návštěvníkům přiblíží životní léčitelův příběh a vznik lázní, druhá bude věnována vodoléčbě a dobovému lékařství. Ve třetí místnosti se lidé seznámí s lázeňskou architekturou a ve čtvrté budou moci komunikovat s hologramem Priessnitze.
Projekt přestavby domu připraví architektonický ateliér Lachmani, hejtmanství se na něj pokusí získat dotaci. "Současná expozice v rodném domě našeho nejslavnějšího rodáka pochází z roku 1999. Nová expozice nabídne technologicky současný, obsahově kvalitní a pro návštěvníky pohodlný prostor odpovídající nárokům 21. století," podotkl ředitel Vlastivědného muzea Jesenicka Pavel Rušar.
Vincenz Priessnitz byl zakladatelem moderní vodoléčby. Narodil se v roce 1799 v Gräfenberku, dnešní lázeňské části Jeseníku. V roce 1822 zde založil vodoléčebný ústav, který si postupně získal mezinárodní věhlas. Jeho léčebné metody byly založeny zejména na využívání studené vody, pohybu na čerstvém vzduchu, střídmé stravě a pravidelném denním režimu. Za léčbou k němu přijížděli pacienti z celé Evropy i zámoří. Priessnitzovy léčebné postupy ovlivnily rozvoj lázeňství v řadě zemí světa.