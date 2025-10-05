Neúspěšný ministr kultury Staněk míří do europarlamentu, bude brát přes 400 tisíc

Ondřej Zuntych
  13:12aktualizováno  14:05
Novým europoslancem za Filipa Turka (Motoristé sobě), který se dostal do Sněmovny, bude bývalý primátor Olomouce a neúspěšný ministr kultury Antonín Staněk. V nové pozici si přijde měsíčně na více jak 400 tisíc korun. Pro v současnosti vysokoškolského pedagoga je to pořádný platový skok. Na společné kandidátce Přísahy a Motoristů skončil Staněk jako druhý náhradník za Róbertem Šlachtou (Přísaha). Ten se ale stal senátorem za Břeclavsko a funkci opouštět nechce.

Bývalý olomoucký primátor a ministr kultury Antonín Staněk bude novým europoslancem. | foto: Filip Fojtík, MAFRA

„Jsem připraven místo po Filipu Turkovi zaujmout,“ potvrdil pro iDNES.cz Staněk. Kdy by mohl v Evropském parlamentu nastoupit, zatím neví. Související administrativa podle něj totiž může trvat poměrně dlouho.

„Nejdřív je potřeba udržet témata Filipa Turka. Přísaha má v programu Green Deal – jak boj s emisními povolenkami, tak otázku zachování spalovacích motorů. Pakliže by se něco měnilo, mé priority jsou výbory zaměřené na kulturu a vzdělávání, především výměny studentů Erasmus a tak dále,“ nastínil nový europoslanec.

Přísaha ve volbách získala celorepublikově jen procento hlasů, o mnoho lépe se jí nevedlo ani ve Staňkově Olomouckém kraji, kde byl devětapadesátiletý krajský předseda hnutí lídrem.

„Financemi, které jsme měli k dispozici, jsme rozhodně nemohli soupeřit s velkými hráči. Navíc jsme byli dehonestovaný soupeř, byli jsme ostrakizováni jako hrozba propadnutí hlasu. Nebylo to jednoduché, voliči se rozhodli vybrat jistotu,“ dodal. Přesto věří, že Přísaha může uspět v příštích komunálních či senátních volbách.

Staněk chce být vidět v Evropě

„Je potřeba pracovat, být vidět, může to být i impuls pro mě v rámci Evropského parlamentu. Myslím, že paní kolegyně Nikola Bartušek je poměrně dost viditelná, Róbert Šlachta v Senátu taky, takže Přísaha je pořád parlamentní stranou a neznamená to žádný konec,“ dodal Staněk.

Politik, jenž nyní působí na Katedře společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, byl necelý rok ministrem kultury za tehdejší ČSSD (nyní SOCDEM) ve vládě Andreje Babiše.

V kulturní obci se ale nezapsal dobře a hlasy pro jeho odvolání sílily i mezi politiky. Staněk později podal rezignaci, prezident Miloš Zeman ji ale odmítal přijmout, protože Staněk podal trestní oznámení na dva bývalé ředitele Muzea umění Olomouc a na ředitele Národní galerie v Praze kvůli podezření z nehospodárnosti.

Zeman chtěl podle svých slov počkat na závěr policie. Ta trestní oznámení odložila. Jako ministr Staněk skončil v červenci 2019. Ještě předtím byl jedno volební období olomouckým primátorem. V roce 2022 kandidoval neúspěšně jako nestraník za Přísahu do Senátu na Bruntálsku.

V europarlamentu si platově výrazně polepší

V europarlamentu jsou v oblasti platů a náhrad čísla ve statisících. Základní plat se pohybuje v přepočtu na koruny kolem 260 tisíc měsíčně. Po zdanění a odvodech je to v čistém o zhruba 60 tisíc méně.

K tomu je potřeba připočítat také příspěvky a náhrady ve výši kolem 120 tisíc korun. Další peníze dostává europoslanec za každý den strávený v Bruselu, v průměru je to dalších 34 tisíc měsíčně. Europoslanec tak v součtu může počítat s měsíčním příjmem přes 400 tisíc korun.

