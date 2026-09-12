Prioritami lídrů pro volby v Olomouci je bydlení, infrastruktura či doprava

Dostupné bydlení, doprava, péče o městský majetek a infrastrukturu či odpovědné hospodaření patří mezi hlavní témata, na která se chtějí lídři politických stran a hnutí pro říjnové komunální volby v Olomouci zaměřit v příštím volebním období. Shoda panuje v pohledu na investice města či jeho případné zadlužování. Výrazné rozdíly jsou ale v postoji lídrů k připravované stavbě multifunkční haly, kterou ve spolupráci s městem plánuje postavit společnost Nová Velkomoravská ze skupiny Redstone. Vyplývá to z odpovědí lídrů na otázky ČTK. Letošní komunální volby se uskuteční 9. a 10. října.
Miroslava Ferancová (ANO), Jan Vašíř (ODS) a Marek Zelenka (STAN) řadí mezi hlavní priority dostupnost bydlení. Ferancová a Vašíř chtějí především vytvářet lepší podmínky pro soukromou bytovou výstavbu, Zelenka počítá také s využitím městských pozemků a městské nájemní agentury. Matouš Pelikán (KDU-ČSL) klade důraz na snižování vnitřního dluhu města a obnovu infrastruktury, Aleš Prstek (ProOlomouc) na péči o městský majetek a větší spoluúčast developerů na občanské vybavenosti. Václav Andrš (Koruna Česká) vidí hlavní problém ve schopnosti města připravovat a provádět investice.
Lucie Tungul (Milujeme Olomouc) mezi priority řadí dopravu, školy, veřejný prostor, zeleň, sportoviště a podporu ekonomiky, Otakar Štěpán Bačák (spOLečně) zdůrazňuje správu městského majetku, transparentnost a přípravu na převzetí vodohospodářské infrastruktury od skupiny Veolia. Marian Jašek (Přísaha) chce posílit infrastrukturu, bezpečnost, dostupnost zdravotnictví, bydlení mladých rodin a sociální služby. Pavel Jelínek (SPD) klade důraz na kvalitu života, bezpečnost a řešení nedostatku parkovacích míst. Většina lídrů je zdrženlivá k dalšímu zadlužování města a úvěry připouští zejména u strategických investic.
Nejvýrazněji se postoje lídrů rozcházejí u multifunkční haly. Ferancová, Vašíř, Jašek a Jelínek podporují pokračování projektu se soukromým investorem, pokud budou splněny právní a ekonomické podmínky. Pelikán chce v jednáních pokračovat, požaduje ale výrazně příznivější podmínky pro město. Zelenka podporuje další jednání, zároveň by město podle něj mělo mít připravenu alternativu pro případ, že projekt Redstone nevyjde. Andrš připouští spolupráci za podmínky, že výrazně nezatíží městský rozpočet. Prstek předložený model spolupráce s Redstone odmítá, Tungul chce peníze místo do stavby arény směřovat do sportovišť pro veřejnost. Bačák považuje zamýšlený finanční závazek města za příliš vysoký.
Rozdíly jsou patrné i v představách o povolební spolupráci. Ferancová za ANO předem nevylučuje žádný subjekt, zatímco Pelikán za KDU-ČSL, Prstek za ProOlomouc a Zelenka za STAN odmítají koalici s SPD. Vašíř za ODS a Tungul za Milujeme Olomouc vylučují spolupráci s "extremistickými uskupeními". Bačák za spOLečně má vůči SPD výhrady, spolupráci ale definitivně nevylučuje. Jašek za Přísahu považuje za nejbližší partnery KDU-ČSL a ANO, Jelínek za SPD vylučuje především Piráty a Andrš za Korunu Českou vidí největší potenciál ve spolupráci s konzervativními a pravicovými subjekty.
Olomoucký magistrát zaregistroval ve městě pro podzimní komunální volby všech 12 podaných kandidátek. Při posledních komunálních volbách v roce 2022 voliči v Olomouci vybírali z 11 kandidátek. Před čtyřmi lety komunální volby v Olomouci vyhrálo ANO, získalo 16 mandátů v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu. Druhá skončila koalice Spolu s deseti mandáty. Třetí koalice ProOlomouc a Pirátů disponovala osmi zastupiteli. Čtvrtá SPD a Trikolora měla pět mandátů, čtyři zastupitele mělo hnutí spOLečně. Šestý STAN získal dva mandáty. Vítězné ANO v uplynulých čtyřech letech vládlo s ProOlomouc, Piráty a Společně.
1. Co považujete za hlavní úkol pro město v novém období a jak jej chcete dosáhnout? Budete ochoten kvůli tomu město zadlužit nebo jak získáte peníze?
2. S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, s jakou nikoliv?
3. Má podle Vás město pokračovat v jednáních se skupinou Redstone o přípravě stavby multifunkční arény?
Odpovědi lídrů jsou řazené abecedně podle názvů kandidátek a krácené.
Miroslava Ferancová (ANO)
1. Je to především otázka dostupného bydlení. Tento problém řešíme celé končící volební období a tato práce bude pokračovat. Všichni vnímáme stále rostoucí cenu bytů, které ale i tak nezůstávají dlouho neprodané. Se zpomalením, či dokonce zastavením růstu cen může pomoci větší objem výstavby nových bytů. Město nevlastní mnoho vhodných pozemků, nemá ani mnoho volných prostředků, které by mohlo na výstavbu použít, a proto samo nedokáže výrazně ovlivnit trh výstavbou nových bytů. Co ale děláme a chceme ještě více dělat, je podporovat stavebníky v budování těchto bytů. Schválili jsme změnu územního plánu, která umožní stavět v nových lokalitách, připravili jsme novou podobu plánovacích smluv, hledáme možnosti zapojení se do PPP projektů, podporujeme schválení a zavedení nového stavebního zákona, který by měl pomoci zkrátit a zjednodušit stavební řízení. Také připravujeme zavedení podpory stavebníků v jednání s magistrátem, pozici koordinátora, který provede investora administrativním procesem, tak aby byl co nejrychlejší. Kromě toho neustále udržujeme a opravujeme stávající bytový fond. Další velké téma je parkování ve městě. Jednak se připravuje nová parkovací politika, od které si slibujeme více volných míst pro rezidenty, jednak budujeme nová parkovací místa při opravách komunikací - k dnešnímu dni je jich 161.
Požadujeme na stavebnících výstavbu parkovacích míst spolu s novými byty, zakoupili jsme budovu Namira, která slouží také jako parkovací dům a další parkovací domy jsou plánovány, dále intenzivně jednáme s majiteli pozemků na okrajích Olomouce o možnostech vybudování záchytných parkovišť. Do třetice bych jako velký úkol a závazek zmínila podporu sportu, a to především sportování dětí a mládeže. S tím souvisí budování sportovní infrastruktury. Máme připraveny tři velké projekty - stavbu malé hokejové haly, stavbu 25metrového bazénu a opravu 50metrového bazénu. Dokončuje se projekt na vodácký kanál u Šantovky a připravujeme další návrhy sportovních zařízení. O spoustě oprav a úprav stávajících sportovních zařízení ani nemluvím.
Chceme (při financování investic) postupovat tak jako doposud. Tedy snažit se rozumně použít prostředky města, zapojit se do všech národních i nadnárodních dotačních programů, spojovat se s dalšími investory, jako jsou Olomoucký kraj, soukromí investoři, ale i obce v regionu a různé další organizace. Pokud by zapojení úvěru dávalo u některého projektu smysl, nebráníme se ani tomu, ale je to poslední možnost. Daří se nám zadlužení města snižovat a v tom bychom chtěli pokračovat.
2. Rozhodující pro nás vždy byla a i nadále bude programová shoda. Tedy budeme rádi spolupracovat se stranami, či koalicemi, se kterými najdeme co největší průnik v prioritách uvedených ve volebních programech. Dopředu neodmítáme spolupráci se žádnou ze stran či koalic, které do volebního klání vstoupily. Rozhodnou jednak voliči a jednak představy jednotlivých účastníků volební soutěže o povolební spolupráci v koalici, ve vedení města.
3. V současné době zatím není o čem jednat. Projekt byl zaslán k notifikaci příslušným orgánem EU. To je poměrně dlouhý proces a dokud nebudeme znát výsledek, nic nového k jednání nemáme. Pokud se ptáte na to, jestli by mělo jednání o projektu pokračovat po úspěšné notifikaci, tak za mne rozhodně ano. Už jenom proto, že zbývá mnoho věcí k upřesnění, vyjasnění, konečná podoba společného projektu ještě zdaleka není dokončena. Hlavně ale, multifunkční halu krajské město našeho významu opravdu potřebuje. Ať už pro sportovní účely, tak pro kulturní vyžití obyvatel, také pro pořádání společenských akcí, kongresů, setkávání v rámci regionu a podobně. Město samo takovou investici zvládne jen velmi těžko. To, že hala v Olomouci opravdu chybí, vnímá i kraj, a proto zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo zapojení krajských prostředků. Je to příklad toho, co jsem popsala výše v odpovědi na to, kde chceme vzít peníze na plánované investice - vícezdrojový projekt.
Matouš Pelikán (KDU-ČSL)
1. Olomouc musí začít snižovat svůj vnitřní dluh - dlouhodobé podfinancování vlastní infrastruktury a městského majetku. Vedle oprav škol, ulic a veřejných prostranství ale musíme město také rozvíjet. Chceme pokračovat v rozvoji tramvajové dopravy, tedy dokončit trať do Slavonína a zachovat a modernizovat trať do Pavloviček, vybudovat skutečně propojenou síť cyklostezek, řešit bydlení a investovat do kvalitního veřejného prostoru. Peníze musíme hledat především v dobrém hospodaření, důsledném využívání evropských a dalších dotačních zdrojů a v rozumném nastavení investičních priorit. Dalšímu zadlužování města bychom se raději vyhnuli. U skutečně strategických investic, které budou Olomouci sloužit desítky let, však může být rozumně nastavený úvěr legitimním nástrojem jejich financování. Rozhodně se nechceme zadlužovat kvůli běžnému provozu nebo projektům, které jsou sice atraktivní, ale město si je za daných podmínek nemůže dovolit.
2. Jsme připraveni jednat o spolupráci se všemi demokratickými stranami a uskupeními, se kterými najdeme dostatečnou programovou shodu. Do koalice ale nepůjdeme s SPD. Před volbami nechceme sestavovat koalici za voliče ani si zbytečně zavírat dveře k jednání s demokratickými partnery. Rozhodující pro nás bude shoda na konkrétním programu pro Olomouc - na odpovědném hospodaření, investicích do městského majetku a infrastruktury, rozvoji dopravy, dostupném bydlení a bezpečném a přívětivém veřejném prostoru. Po volbách chceme jednat především o programu a o tom, kdo je schopen jej skutečně prosazovat.
3. Ano, v jednáních se skupinou Redstone má město pokračovat. Pokračovat v jednání však neznamená přijmout současné ekonomické podmínky projektu. Olomouc potřebuje vyřešit nevyhovující zimní stadion a spolupráci se soukromým investorem předem neodmítáme. Musí však být dlouhodobě výhodná pro obě strany. Multifunkční aréna by nepochybně zvýšila komfort pro sportovní i kulturní akce, ale za dosud předložených parametrů je to podle nás komfort, který si Olomouc nemůže dovolit. Město musí především investovat do vlastní infrastruktury a svého dlouhodobě podfinancovaného majetku. Výsledkem dalších jednání proto musí být ekonomicky udržitelný model s jasně omezenými závazky města a spravedlivým rozdělením nákladů a rizik mezi město a soukromého investora.
Václav Andrš (Koruna Česká)
1. Prioritou by mělo být investovat do infrastruktury, která umožní další bydlení, podnikání a růst produktivity. Problémem je efektivita investování. V roce 2025 se městu nepodařilo realizovat podstatnou část plánovaných kapitálových výdajů, především kvůli projektové přípravě, povolovacím procesům a posunům staveb. To naznačuje, že hlavním omezením Olomouce není pouze nedostatek kapitálu, ale schopnost připravit dostatek kvalitních a realizovatelných projektů.
2. Určité programové průniky si dokážeme představit se všemi kandidujícími subjekty, ovšem největší potenciál pro spolupráci máme s konzervativními a pravicovými křídly tradičních politických stran, například ODS či KDU-ČSL, ale také s lokálními sdruženími, u kterých nám imponuje jejich zájem o bezprostřední rozvoj obce, sousedské vztahy, opravu památek, rozvoj veřejného prostoru nebo podporu místních tradic.
3. Jednání jsou možná, ovšem za podmínek, které umožní realizaci projektu, ale přitom výrazně a dlouhodobě nezadluží městský rozpočet. Podíl města vidíme spíše v podpoře rozvoje infrastruktury, výběru vhodných pozemků, daňových úlevách a zajištění dotačních prostředků.
Lucie Tungul (Milujeme Olomouc)
1. Za hlavní úkol považujeme zvýšení kvality života v Olomouci tak, aby se z ní stalo moderní evropské město blízké lidem, rodinám i podnikání. To znamená zlepšit dopravu a parkování, nabídnout kvalitní výuku a moderní prostředí ve školkách a školách, investovat do veřejného prostoru, zeleně a sportovišť a současně podporovat rozvoj ekonomiky a inovací. Klíčem není bezhlavé utrácení, ale odpovědné hospodaření. Chceme lépe plánovat investice a každou významnou investici podrobit nezávislému posouzení nákladů a přínosů a důsledně využívat dotační programy Evropské unie i státu. Jsme připraveni využít i úvěrové financování u projektů, které mají prokazatelný přínos pro město a budoucí generace, odmítáme však zadlužování kvůli provozním výdajům nebo politicky atraktivním projektům bez jasné návratnosti.
2. Komunální politika má být především o řešení konkrétních problémů města, nikoliv o ideologických sporech. Jsme připraveni jednat se všemi demokratickými subjekty, které respektují principy transparentního řízení města, otevřenosti, odpovědného hospodaření a mají zájem naplňovat program rozvoje Olomouce. Nechceme spolupracovat s uskupeními, která zpochybňují demokratické hodnoty, podporují extremismus, nebo jsou spojována s netransparentním způsobem správy veřejných prostředků.
3. Ne. Domníváme se, že město by v následujících letech mělo své omezené investiční prostředky směřovat především do sportovní infrastruktury, kterou využívají tisíce Olomoučanů každý den, nikoliv do projektu zaměřeného převážně na pasivní sledování vrcholového sportu. Naší prioritou je podpora aktivního pohybu všech generací. Chceme investovat do oprav a modernizace stávajících sportovišť, školních hřišť, venkovních sportovních areálů, cyklostezek a sportovního zázemí v jednotlivých městských částech. Každá koruna vložená do sportování dětí, mládeže, rodin i seniorů přinese městu větší užitek než financování jedné nákladné stavby. Olomouc má dnes řadu sportovišť, která potřebují rekonstrukce z důvodu dlouhodobě zanedbané údržby. Právě tam bychom měli soustředit pozornost a finanční prostředky města. Naším cílem je, aby měl každý Olomoučan možnost pravidelně sportovat co nejblíže svému bydlišti. Tento přístup odpovídá i naší dlouhodobé snaze podporovat zdravý životní styl, dostupný sport a kvalitní veřejný prostor pro všechny
Jan Vašíř (ODS)
1. Za hlavní úkol příštího období považuji řešení dostupnosti bydlení. Olomouc potřebuje více bytů. Vysoká poptávka a nedostatečná nabídka dnes vytvářejí tlak na ceny a výsledkem je, že zejména mladí lidé a rodiny stále obtížněji hledají bydlení, které si mohou dovolit. Řešením podle mě není, aby město za miliardy stavělo byty samo. Potřebujeme především rozhýbat výstavbu. Radnice musí připravovat rozvojová území, aktivně řešit brownfieldy, zrychlit procesy a být spolehlivým a předvídatelným partnerem pro soukromé investice. Když v Olomouci vznikne více bytů, zvýší se nabídka a zmírní se tlak na růst cen. Druhou velkou výzvou je doprava a parkování. Potřebujeme nová parkovací místa, parkovací domy a P+R na okrajích města, moderní a komfortní MHD a především lépe koordinovat uzavírky a investice do dopravní infrastruktury. Samotnými zákazy a další regulací dopravní problémy města nevyřešíme.
Prostor pro další výrazné zadlužování města přitom nevidím. Olomouc už má před sebou řadu nákladných investic a další dluhy by stále více zatěžovaly rozpočty příštích let. O to důležitější bude určit jasné investiční priority, dobře hospodařit a tam, kde to dává smysl, využívat soukromé investice. Ne všechno musí město stavět a provozovat samo. Na dostupnější bydlení tedy nechci hledat další peníze v kapsách Olomoučanů. Chci především odstranit překážky, kvůli kterým se v Olomouci staví méně, než by mohlo, a soustředit peníze města tam, kde jsou skutečně potřeba.
2. Do voleb jdeme s jasnou představou, kam chceme Olomouc v příštích letech posunout. A v řadě věcí je jiná než politika současného vedení města. Chceme rozhýbat bytovou výstavbu, zlepšit dopravu a parkování a přivést do Olomouce nové investice. Věříme v aktivitu lidí a soukromou iniciativu. Město nemusí všechno samo stavět, provozovat a organizovat. Má vytvářet prostor pro ty, kteří chtějí stavět, podnikat, investovat nebo něco dělat, a zbytečně jim neházet klacky pod nohy. Koaličního partnera budeme hledat podle toho, zda se dokážeme shodnout na tomto programu a směřování města. Vylučujeme spolupráci s extremisty zleva i zprava a zároveň nepůjdeme do žádné koalice, ve které bychom byli jen přílepkem do počtu. Chceme získat dostatečně silný mandát, abychom svůj program mohli skutečně prosazovat.
3. Ano, město má v jednáních se skupinou Redstone pokračovat. Olomouc novou multifunkční halu potřebuje. Stávající zimní stadion je za hranicí životnosti a jeho rekonstrukce by znamenala miliardovou investici, dlouhou odstávku a následně další náklady města na provoz a údržbu. Město přitom v tuto chvíli nemá připravenou jinou reálnou variantu a i pouhá rekonstrukce Plecharény by znamenala další výrazné zadlužení. Proto považujeme za správné dál prověřovat možnost spolupráce se soukromým investorem. Dosavadní srovnávací analýza tento model vyhodnotila jako nejvýhodnější a jeho podstatnou výhodou je, že investici do nové haly nemusí nést město a náklady a rizika spojená s jejím provozem a údržbou ponese investor. I proto jsme dosavadní kroky v přípravě projektu podpořili. Pokračovat v jednání ale neznamená dát investorovi předem bianco šek. Nejprve se musí potvrdit, že je navržený model v souladu s evropskými pravidly veřejné podpory, a následně se musí vyjednat konečná podoba smlouvy. Ta musí být ekonomicky výhodná a dostatečně chránit zájmy města. Teprve potom budeme mít všechny podklady pro odpovědné konečné rozhodnutí.
Aleš Prstek (ProOlomouc)
1. Hlavním úkolem pro Olomouc je řádně pečovat o existující majetek a provést systémové změny, jako je sloučení věcně souvisejících agend, datově řízená správa majetku nebo pravidla spolupráce se stavebníky. Prioritou je obnova toho, co město vlastní - od vodovodů po bezpečné ulice. V oblasti dostupného bydlení budeme pokračovat v mírném rozšiřování městského bytového fondu a k tomu využijeme moderní přístupy, jakým je například městská nájemní agentura. Každá nová investice musí dávat dlouhodobý finanční smysl a její budoucí provoz a údržba nesmí zruinovat městský rozpočet. Na základě dialogu s investory nastavíme férová pravidla pro novou výstavbu tak, aby se developeři zčásti podíleli na rozvoji občanské vybavenosti, veřejného prostoru a podpořili tak místní spolkové, sousedské i sportovní komunity. Budeme usilovat o snižování zadlužení a deklarujeme, že nové úvěry budeme brát jen na strategické investice. Utneme plýtvání a skrytou podporu přes reklamy městských firem. Současně víme, že je možné zefektivnit fungování magistrátu sloučením blízkých agend a preferencí proklientského přístupu k občanům, který se vytratil ve více než 20 letech zvykového fungování úřadu. Zapojíme občanskou společnost do nekompromisního boje za narovnání rozpočtového určení daní (RUD) pro stotisícová města. Spravedlivé dělení může přinést do rozpočtu Olomouce půl miliardy korun ročně navíc. Tato částka nám umožní bez zadlužování realizovat velké projekty, jako je městská třída Palackého-Litovelská nebo nové moderní depo pro tramvaje a autobusy.
2. Rádi budeme spolupracovat se všemi demokratickými partnery, kteří chtějí Olomouc posunout kupředu konstruktivní a věcnou prací. Naším prvořadým cílem je sestavit stabilní a dynamickou koalici, jejíž městská rada bude plně schopna odborného, transparentního a odpovědného vedení města. Spolupráci vylučujeme s SPD a extremistickými stranami.
3. Město by nemělo dále jednat o předložené nabídce společnosti Nová Velkomoravská. Dle této nabídky máme z veřejných peněz platit investiční dotaci, která bude sloužit ke splacení stavby multifunkční haly, a to s rizikem závazku platit 30 let a zvyšování splátek o inflaci. Jako město přitom nemáme mít vliv na výši tržního nájemného v hale a současně hrozí navyšování souvisejících nákladů na provoz HC Olomouc a dalších klubů, které Olomouc už dnes spolufinancuje a které se přesunou do haly soukromé společnosti. Uvědomujeme si naši politickou odpovědnost a odmítáme platit z veřejných peněz soukromou halu. Máme podporovat městská sportoviště v jednotlivých čtvrtích, ne centrální soukromou halu. Podporu můžeme nabídnout při budoucí údržbě silnic a zeleně a dopravní obslužnosti městskou hromadnou dopravou v nově vzniklé čtvrti na Velkomoravské.
Marian Jašek (Přísaha)
1. Za hlavní úkol považujeme pokračování budování potřebné infrastruktury Olomouce za využití vhodných dotačních titulů. Důležitým faktorem pro město je synergie s Univerzitou Palackého Olomouc. Ostatní priority vycházejí z programových zásad hnutí Přísaha. Bezpečná Olomouc, zlepšení vybavení městské policie Olomouc, odpovědné hospodaření města, dostupné zdravotnictví 24/7, podpora bydlení pro mladé rodiny s adresou trvalého pobytu v Olomouci, zajištění sociálních služeb pro seniory, rozvoj MHD s přímým napojením na odstavná parkoviště, úzká spolupráce s místními podnikateli a firmami, transparentní výběrová řízení při investičních projektech města.
2. Podle programu jednotlivých stran a hnutí kandidujících v Olomouci se nejvíce programově protínáme s KDU-ČSL a s ANO 2011. Názorově se v některých tématech rozcházíme se spOLečně a Pro Olomouc a také s ODS. Těžko je pro mě představitelná spolupráce s Levicovým Olomouckem a s Milujeme Olomouc.
3. Pokud chce zůstat Olomouc kulturním a sportovním centrem střední Moravy, je stavba multifunkční haly naprosto nezbytná. Bohužel po několika nerealizovaných projektech v minulosti nemá v současné době Olomouc jinou vhodnější alternativu. Pokud to předpisy EU o podpoře soukromého subjektu z veřejných zdrojů dovolí, je nutné pokračovat ve smyslu schváleného memoranda o výstavbě multifunkční haly v lokalitě Velkomoravská i v návaznosti na schválenou podporu Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Otakar Štěpán Bačák (spOLečně)
1. Pro nás jsou zásadní věci, které možná nejsou na první pohled tak vidět. Chceme pokračovat v prosazování toho, aby se město chovalo jako dobrý hospodář. Aby se svým majetkem nakládalo zodpovědně a vůči veřejnosti maximálně transparentně, bez klientelistických vazeb. Aby zachovávalo rozpočtovou odpovědnost, aby se veřejné zakázky vypisovaly řádně, aby město bylo rovnocenným a sebevědomým partnerem developerům a podnikatelům. Pokud se však ptáte na nějaký vyloženě konkrétní úkol, pak jedním z těch nejvíce důležitých je příprava na převzetí vodohospodářské infrastruktury od skupiny Veolia a zajištění její provozuschopnosti.
2. Vyjma budoucí spolupráce s SPD, kde část našich členů má k této straně výhrady, nemáme žádné preference ani antipreference k dalším politickým subjektům, které mají šanci zasednout v budoucím městském zastupitelstvu. I v tomto jediném případě, ale není naše rozhodnutí definitivní, předpokládáme, že výsledná koalice bude stejně složená minimálně ze tří subjektů, takže by pro nesouhlas, či nesouhlas s naší účastí v takové koalici bylo hodně důležité, kdo by byl tím třetím partnerem a jakýmsi garantem.
3. V koalici jsme vznesli svoje ekonomické výhrady, ale neprošly a zastupitelstvo nakonec většinou odhlasovalo, že máme dál prověřovat, zda je z právního hlediska vůbec možné se na tom soukromém projektu jako město podílet. Tak na tom prostě pracujeme. To je i pro nás jako člena koalice závazné. V pracovní skupině pro multifunkční halu mám na starosti právě finance, takže v připravovaném notifikačním řízení se snažím objasňovat tyto otázky, tak aby byla objektivně posouzena možnost poskytnutí veřejné dotace. Pravděpodobně do roka bude zastupitelstvo postaveno před finální rozhodnutí, zda dotaci poskytnout, pakliže notifikace dopadne kladně. Předpokládám, že postoj našeho hnutí se nezmění v tom, že si město tak velký investiční závazek nemůže dovolit a že by město halu mělo podporovat pouze provozně, když nebude jejím vlastníkem.
Pavel Jelínek (SPD)
1. Hlavním úkolem je udržení a rozvoj úrovně kvality života obyvatel našeho města. Z hlediska dostupnosti školství, zdravotnictví a sociálních služeb máme velmi dobrou úroveň. S úrovní kvality života také souvisí bezpečnost v ulicích a na veřejných prostranstvích, prevence kriminality a rychlá pomoc v krizových situacích, na kterou klademe velký důraz. Bohužel ve městě je velkým problémem parkování. O možnost samostatného řešení se město připravilo v minulosti zbavením se ploch, na kterých by parkování bylo možné řešit. V současné době je nutné spolupracovat se všemi, kdo jsou ochotní v otázce parkování pomoci. Určitě voliče zajímá i otázka budoucnosti multifunkční haly a Plecharény. Zde neměníme náš názor na podporu řešení s developerem, jelikož město na stavbu haly nemá prostředky. Argument o zadlužování města při platbě služeb provozování multifunkční haly je mírně zavádějící. Pokud klademe na stejnou úroveň udržení kulturních institucí v našem městě, tak za dobu 30 let, kdy je uvažováno o platbě multifunkční haly, vydá město trojnásobnou částku za divadlo a filharmonii. Nechceme zvýhodňovat určitou část obyvatel na úkor jiné. V následujícím období skončí závazek za Aquapark a přístupem kraje k poskytnutí prostředků na provoz haly nehrozí zadlužení města z důvodu příspěvku na provozování haly. Samozřejmě očekáváme prenotifikaci z EK, zda jde o povolenou podporu z veřejných peněz.
2. Na komunální úrovni jsme ochotni spolupracovat téměř se všemi politickými partnery. Jediný subjekt, kde opravdu nenacházíme žádný programový průsečík, jsou Piráti. Předpokládáme, že všem jde o rozvoj města a tím pádem jsme schopni se domluvit na programovém prohlášení, které bude ku prospěchu našeho města a jeho obyvatel.
3. Ano, má. Jsme krajské město a pro fungování regionálního centra je taková spolupráce s developerem nezbytná. Také lze podle analýzy trhu předpokládat, že se trh postupně naplní chybějící službou a naše Olomouc zůstane bokem hlavního dění jak ve sportu, tak i kultuře, což by nás velmi mrzelo. Na podpoře jsme se shodli napříč celou volební koalicí SPD, Trikolory a Svobodných, samozřejmě s důrazem na kontrolu a produktivitu vynaložené podpory.
Marek Zelenka (STAN)
1. Bydlení. Jeho dostupnost se v Olomouci dramaticky zhoršila a město samo nemá peníze na to, aby problém vyřešilo masivní výstavbou na dluh. Proto chceme hlavně aktivovat to, co už máme: městské pozemky využít pro soukromou výstavbu s podílem dlouhodobě dostupného nájemního bydlení, dostat prázdné soukromé byty zpět na trh pomocí garancí městské nájemní agentury a dokončit už připravené městské bytové projekty. Městské peníze mají fungovat jako páka pro další kapitál, ne jako jediný zdroj financování. Kvůli bydlení proto nechceme město výrazně dál zadlužovat.
2. Jsme připraveni spolupracovat se všemi demokratickými stranami, které budou chtít pracovat pro Olomouc a budou respektovat základní principy našeho programu - odpovědné hospodaření, transparentnost a profesionální správu města. Koaliční spolupráci si naopak neumíme představit se stranami z extremistické části politického spektra - na jedné straně SPD, na druhé straně s komunisty, ať už pod jakýmkoli názvem. O konkrétní koalici ale podle nás mají rozhodnout až výsledky voleb a shoda na programu, ne předvolební nálepkování.
3. Město by nemělo vsadit všechno na jedinou kartu. V jednání s Redstone má smysl pokračovat, ale jen s cílem dostat projekt do podoby, která bude přijatelná pro město i jeho rozpočet. Veřejné peníze mají podporovat veřejný přínos multifunkční haly, nikoli financovat soukromé kancelářské prostory nebo jiné čistě komerční části projektu. Současně musí město připravovat reálnou alternativu. Proto chceme s Olomouckým krajem jednat o tom, zda by jeho deklarovaný příspěvek 16 milionů korun ročně mohl směřovat i do alternativního projektu na místě dnešní Plecharény. Olomouc nesmí po letech jednání skončit v situaci, kdy Redstone od projektu ustoupí a město zjistí, že nemá žádný plán B.