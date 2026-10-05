Případ FAU míří k vrchnímu soudu,žalobce se proti zprošťujícímu rozsudku odvolal

Kauza údajného čtvrtmiliardového krácení daní při obchodech s palivy, ve které figuruje opavská firma FAU, míří k Vrchnímu soudu v Olomouci. Žalobce Karel Studený podal proti zprošťujícímu rozsudku odvolání, potvrdil dnes ČTK. Soud v případu zprostil obžaloby kromě FAU také dalších 13 obžalovaných a vyškovskou firmu Verami International Company. Podle soudu se sice skutek stal, ale nepodařilo se prokázat, že ho spáchali obžalovaní, uvedl tehdy soudce Eduard Ondrášek. Kvůli způsobu zproštění se odvolal i jednatel FAU, zjistila ČTK.
Podle obžaloby firmy při nákupu paliv využily obchodních společností pro řetězové obchodování se zbožím, čímž se vyhnuly zaplacení daně. V případu bylo původně obžalováno 16 lidí, případ tří z nich soudce vrátil do přípravného řízení, šlo o takzvanou slovenskou větev případu. U zbylých obžalovaných chybí podle soudce jediný důkaz o jejich vině.
Žalobce je však jiného názoru. "Podal jsem odvolání proti zprošťujícímu rozsudku. Nesouhlasím se zproštěním všech obžalovaných, domnívám se, že přinejmenším důkazy nasvědčují tomu, že ke spáchání skutku těmito obžalovanými došlo," řekl ČTK Karel Studený. V případu podal odvolání i jednatel FAU Vojtěch Csabi, řekla dnes ČTK pracovnice trestního oddělení soudu. Csabi nesouhlasí se způsobem zproštění.
Podle soudu se totiž karuselové podvody odehrávaly, u obžalovaných však podle něj chybí jediný důkaz o jejich vině. "Je zde důvodné podezření, že došlo k páchání trestné činnosti, která má charakter žalovaného zločinu krácení daní. Soud však dospěl k závěru, že nebyly předloženy důkazy, že by se jednalo o organizovanou skupinu a že by se na trestné činnosti, která pravděpodobně probíhala, spolupodíleli," uvedl v červnu při vyhlášení rozsudku soudce Ondrášek.
Případ soud řešil čtyři roky. Za tu dobu před ním stanuly desítky svědků. Mezi nimi byli i představitelé tehdejšího Generálního ředitelství cel, ale i politici. V roli svědků vypovídali například současný premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš i současná ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Případ pojednávaný u soudu má souvislost s dřívějším postupem celníků a finanční správy vůči FAU, po které se domáhala stovek milionů korun za údajně neodvedené daně. V té době byl Babiš ministrem financí a Schillerová jeho náměstkyně.
Jednatel firmy FAU Vojtěch Csabi celou kauzu označil již dříve za šikanu. FAU, která tehdy patřila k největším obchodníkům s pohonnými hmotami, vlastnila sklad a železniční vlečku v areálu přerovské firmy Precheza, kterou Babiš založil a byla součástí holdingu Agrofert. Objevily se spekulace o tom, že za ostrým postupem finanční správy a celníků mohly být obchodní zájmy Agrofertu. Na internetu byla v srpnu 2017 zveřejněna anonymní nahrávka, na které Babiš mimo jiné říká, že "naši na FAU zaklekli". Babiš jakékoliv souvislosti již dříve odmítl, stejně tak i Schillerová.
FAU nakonec po vydání zajišťovacích příkazů v roce 2016 skončila v konkurzu. Společnost se však proti rozhodnutí a postupu finanční správy a celníků ohradila a uspěla u soudů s několika žalobami. Její úspěch u správního soudu připomněl při zprošťujícím rozsudku i soudce Ondrášek. Označil to za nešťastnou akci.