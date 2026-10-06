Případ hromadné otravy v Olomouci vyšteřují policisté jako usmrcení z nedbalosti

Případ hromadné otravy oxidem uhelnatým v bývalém pivovaru v Olomouci vyšetřují policisté pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Dosud nikoho neobvinili, řekl ČTK mluvčí olomoucké policie Jaroslav Herzán. Událost se stala na konci června, ze sedmi přiotrávených dělníků jeden z mužů následkům otravy podlehl. Zdrojem úniku vysoce jedovatého plynu bylo podle policie proudové čerpadlo, které dělníci používali v místnosti při bouracích pracích.
"Případ je zatím ve fázi prověřování a vyhodnocování získaných informací. Nikdo dosud nebyl obviněn a věc je šetřena jako trestný čin usmrcení z nedbalosti," uvedl mluvčí policie.
Neštěstí se stalo 29. června v bývalém areálu pivovaru v Olomouci - Holici. Pracovníci firmy v danou chvíli areál vyklízeli a prováděli demoliční práce. Dva své kolegy během prací našli v bezvědomí a zavolali záchrannou službu. "Při poskytování první pomoci jim začali kolabovat další pracovníci. Na místě bylo zraněno sedm osob, z toho jeden muž byl v kritickém stavu v přímém ohrožení života, musel být na místě resuscitován," řekla tehdy ČTK mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková.
Čtyři lidé se nadýchali plynu lehce, skončili v prostějovské a přerovské nemocnici. Tři pacienti byli převezeni na urgentní příjem do Fakultní nemocnice v Olomouci. Jeden z nich byl ve středně těžkém stavu, dva lidé byli v kritickém stavu, jeden z nich nakonec následkům podlehl.
Oxid uhelnatý je vysoce jedovatý a lidskými smysly neodhalitelný plyn, protože je bez zápachu, nedráždivý a bezbarvý. Vzniká při nedokonalém spalování například při topení či ohřívání vody. Prvními příznaky jsou obvykle bolesti hlavy, nevolnost, závrať, malátnost a zmatenost. Oxid uhelnatý dokáže velice rychle způsobit bezvědomí s možností trvalého poškození zdraví nebo až smrti, a to i v malém množství, pokud je v uzavřené místnosti.