Případ muže souzeného za smrt páru z Kopřivnice vrchní soud odročil

Případ devětačtyřicetiletého Petra Vašendy souzeného za smrt manželů z Kopřivnice kvůli prodeji náplasti se syntetickou drogou fentanylem dnes Vrchní soud v Olomouci nerozhodl. Předseda senátu Libor Losa uvedl, že senát potřebuje více času na rozhodnutí a jednání odročil na 7. října. Muži brněnský krajský soud uložil deset let vězení. Vašenda podíl na smrti manželů popírá, tvrdí, že spáchali sebevraždu a obhajoba žádá vrácení případu.
Vašenda si podle spisu obstarával fentanyl po dobu několika let v Hranicích na Přerovsku od invalidního důchodce, kterému za recepty posílal peníze. Trestní odpovědnost dodavatele receptů je podle soudce posuzována samostatně. Od února 2016 do června 2025 si takto opakovaně obstaral za pomoci jeho receptů 228 balení léčiv s 1140 náplastmi s fentanylem. Ty dál prodával svým odběratelům, mezi kterými byli i manželé z Kopřivnice.
Poškození si podle obžaloby od něj vzali poslední várku loni 17. března, fentanyl poškození extrahovali z náplastí a píchli si jej do žil. Jejich těla byla nalezena v hudební zkušebně až o několik dní později, zemřeli mezi 19. a 20. březnem. Bezprostřední příčinou jejich smrti byla podle znalců kombinovaná intoxikace; kromě fentanylu poškození užili například i diazepam a smrtící koktejl zapili litrem vodky.
Obhajoba dnes tvrdila, že nejde o tradičního drogového dealera, fentanylové náplasti muž sám užíval, nedistribuoval je široké veřejnosti, pouze pár přátelům. "Vašenda je ve skutečnosti poctivý chlap," uvedl dnes obhájce. Věc označil za výjimečný případ; podle něj bylo prokázáno, že pár spáchal sebevraždu a za jejich smrt tak obžalovaný zodpovídat nemůže. "Oba byli mí kamarádi, kdybych tušil, co chtějí udělat, fentanyl bych jim nedal, snažil bych se jim pomoci," uvedl obžalovaný.
Žalobce Jaroslav Kandráč však sebevraždu vyloučil. O sebevražedných myšlenkách podle něj v deníku poškozená psala minimálně 18 měsíců před osudným dnem a po tu dobu ji obžalovaný zásoboval fentanylem. Upozornil přitom na to, že dobrovolné užití drogy poškozeným nevylučuje zodpovědnost toho, kdo jí ji poskytnul. "Nepřerušuje to příčinnou souvislost mezi jednáním a příčinou," doplnil Kandráč. Dodal přitom, že fentanyl je mimořádně nebezpečný opiát, reaguje naprosto individuálně, podléhá přísné kontrole při užívání a jeho kombinace zvyšuje jeho účinky. "Jde o drogového dealera, fentanyl prodával po dobu devíti let více osobám," uvedl žalobce. Poukázal i na to, že předchozí manžel poškozené po jeho požití zemřel a že přestože byla žena v osudný den pod vlivem alkoholu, prodal jí obžalovaný 25 náplastí.