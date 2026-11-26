Více než milion korun vylákali podvodníci ze dvou mužů z Olomouckého kraje, kterým nabídli údajně výhodné investování. Jednapadesátiletý muž z Olomouce přišel o 650.000 korun, pětašedesátiletý muž z Jesenicka o 506.000 korun. Druhému z mužů podvodníci nabídli nákup amerických dolarů v kurzu deset korun za dolar, tedy za výrazně nižší cenu, než odpovídala skutečnému kurzu. ČTK to dnes sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman.
Muž z Olomouce v polovině září reagoval na internetovou reklamu nabízející výhodné investování. Poté jej telefonicky kontaktoval muž, který se vydával za zástupce investiční společnosti. Podle jeho instrukcí si muž stáhl aplikaci a založil obchodní účet. Na radu falešného makléře si následně založil účet v další bance, ze kterého posílal peníze na zahraniční účty. Do 5. listopadu takto odeslal téměř 19.000 eur, v přepočtu asi 464.000 korun.
Když si muž chtěl zhodnocené peníze vybrat, údajný účetní investiční společnosti jej přesvědčil, aby si založil další účet v zahraničí a poslal na něj takzvané ověřovací platby. Muž tam ve dvou platbách odeslal přes 7000 eur, tedy asi 171.000 korun. "Ale ani poté se ke svým investicím nedostal a žádné peníze mu nebyly vyplaceny," uvedl Hejtman.
Pětašedesátiletého muže z Jesenicka kontaktoval podvodník telefonicky na začátku listopadu. Muž si podle jeho pokynů založil účet na investiční platformě a poslal na něj 6000 korun. Následně mu údajný finanční analytik nabídl časově omezenou možnost nákupu amerických dolarů za půl milionu korun v kurzu deset korun za dolar.
Muž nabídku přijal, vybral půl milionu korun v hotovosti a podle instrukcí peníze předal kurýrovi na smluveném místě. "Když si chtěl poté peníze vybrat, zjistil, že má odepřený přístup do investiční platformy. Jakmile mu byl zablokován přístup k investičnímu účtu, pochopil, že naletěl podvodníkovi," dodal Hejtman.
Obyvatelé Olomouckého kraje přišli letos do září při kyberpodvodech téměř o 280 milionů korun. Policisté za devět měsíců evidovali více než 1000 skutků. Dosavadní škoda byla již tehdy vyšší než za celý loňský rok, kdy v kraji přišli poškození o 276 milionů korun. Policisté v souvislosti s těmito případy opakovaně varují před internetovými reklamami a telefonickými nabídkami slibujícími rychlé a vysoké zhodnocení úspor.
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