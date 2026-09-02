Přístavba hasičské zbrojnice v Prostějově-Žešově se prodraží o dva miliony korun

Přístavba hasičské zbrojnice v Prostějově-Žešově se kvůli dodatečným pracím, se kterými projekt nepočítal, prodraží o dva miliony korun. Radní proto schválili uvolnění této částky z městského rozpočtu, rozpočtové opatření ještě projedná zastupitelstvo. ČTK to sdělil náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO). Na jaře zahájená přístavba hasičské zbrojnice měla původně stát 31 milionů korun, dokončena bude v závěru letošního roku. Většinu nákladů pokryjí dotace.
Stavbaři při bourání a výkopech zjistili, že základová konstrukce i průjezd staré budovy jsou v horším stavu, než se předpokládalo. "U staveb, které navazují na starší objekty, se někdy skutečný stav ukáže až ve chvíli, kdy se začne bourat nebo provádět výkopové práce. Přesně to nastalo i v Žešově. Nejde o změnu záměru ani o rozšíření stavby nad rámec jejího účelu, ale o práce, které jsou nezbytné pro to, aby mohla být přístavba řádně a bezpečně dokončena," uvedl Rozehnal.
Projekt přístavby hasičské zbrojnice zahrnuje demolici nevyužívaného objektu, na jehož místě bude do konce roku postavena přístavba hasičské zbrojnice včetně přípojek a zpevněných venkovních ploch. V nové části zbrojnice bude velká garáž, šatny, prádelna, kancelář, sociální zázemí, skladovací prostory a klubovna s kuchyňkou. Součástí projektu je také věž na sušení hadic.
Tendr na přístavbu zbrojnice v Žešově vyhrála prostějovská firma AL LOGIC, která nabídla cenu 30,8 milionu korun. Radnice na projekt získala šestimilionovou dotaci od ministerstva vnitra a finanční příspěvek 12,6 milionu korun ze Státního fondu podpory investic. Zbývající část nákladů zaplatí město.