Po Šternberku má vážné problémy i dětské oddělení nemocnice v Prostějově

Podle zdroje přímo z prostějovské nemocnice je udržení pediatrického oddělení v současném stavu nemožné. „Dětské oddělení je personálně v kritickém stavu. Nemocnice se už dlouho snaží zajistit nové lidi, ale nedaří se jí to,“ uvedl zdroj pod příslibem anonymity.

To, že má tamní dětská část problémy, potvrdil MF DNES také pediatr obeznámený se situací. „Vím, že se vedení nemocnice snaží dětské oddělení v Prostějově zachránit, nicméně nejsem si jistý, zda se to podaří,“ uvedl.

Vedení Agelu personální problémy v nemocnici připustilo. „Ano, v současné době se zde nejvíce soustředíme na obsazení pozice primáře, což je pro nás klíčový úkol,“ uvedla Miloševská s tím, že dětská část v prostějovské nemocnici funguje v plném rozsahu. „Samozřejmě i nadále aktivně pracujeme na posílení týmu dětských lékařů, což je nezbytná cesta k dalšímu rozvoji oddělení,“ dodala.

Podle mluvčí je celkový počet pediatrů v nemocnicích spadajících pod Agel dostačující, ale uvítali by do týmu další posily z řad atestovaných lékařů. „O tento obor je mezi mladými lékaři a absolventy zájem, avšak s nabytím profesních zkušeností velmi často odcházejí do terénu do ambulantní sféry, kde nahrazují stárnoucí praktické pediatry,“ vysvětlila.

Nový trend škrtá lůžka i stres

Kvůli nedostatku lékařů a malému počtu pacientů došlo nedávno k zavření lůžkového oddělení v nemocnici ve Šternberku. Při radikální transformaci se zrušila lůžková část, zůstala jen ambulance a pohotovost. Děti, které potřebují hospitalizaci, vozí sanitky do jiných nemocnic v regionu nebo je přepravuje záchranná služba.

Ačkoliv se podle Agelu tento krok osvědčil, v Prostějově nic takového nehrozí. „Toto téma není aktuální,“ komentovala to Miloševská.

Situace na dětském oddělení v Prostějově je podle ní zcela odlišná. „Denně zde leží v průměru patnáct až třicet dětí a například nyní, kdy vrcholí sezona respiračních onemocnění, je dětské oddělení zcela naplněno,“ zdůraznila mluvčí.

Šternberský stacionář funguje od dubna loňského roku a za tu dobu ošetřil více než 160 dětí. Podle zástupce primářky novorozeneckého oddělení a dětské ambulance šternberské nemocnice Lukáše Pospíšila jde o nový trend, který souvisí se snižováním počtu hospitalizací v současné pediatrické péči a s eliminací stresu u malých pacientů.

Dětské stacionáře jsou mezikrokem mezi ambulantním ošetřením a hospitalizací, pacient tam může také ležet na lůžku, ale jen omezený počet hodin.

„Pediatrie prochází významnými změnami. Díky rychlé dostupnosti vyšetření a přesnější diagnostice můžeme volit efektivnější léčebné postupy bez nutnosti preventivních hospitalizací,“ podotkl Pospíšil.

„Disponujeme plným vybavením pro terapie, které nelze provést v běžné pediatrické ordinaci. Zároveň můžeme monitorovat vitální funkce pacientů a v případě potřeby zajistit rychlý překlad na standardní lůžkové oddělení,“ doplnil.

Ve FN Olomouc přibylo dětských pacientů

Ve Fakultní nemocnici v Olomouci (FNOL), která je nejbližším zařízením v dosahu, po uzavření dětského oddělení ve Šternberku pocítili nárůst ošetřených dětí. „Pacientů přibylo a sledovali jsme také výrazně vyšší využívání rychlé záchranné služby z tohoto regionu,“ uvedla přednostka dětské kliniky FNOL Eva Karásková.

Podle ní musí být na klinice připraveni i na situaci, kdy by došlo ke zrušení dalšího dětského oddělení okresní nemocnice. „Ačkoliv věříme, že k této situaci nedojde, dlouhodobě se chystáme i na tento kritický scénář. Nicméně aktuálně bychom situaci zvládli pouze za cenu omezení plánovaných chirurgických výkonů na naší dětské klinice,“ zdůraznila Karásková.

Personální krize v oblasti pediatrie je podle ní patrná v rámci celé republiky, přesto situaci na dětské klinice považuje po stránce lékařů za stabilizovanou.

„V poslední době pozorujeme zvýšený zájem zejména mladých pediatrů působit na našem pracovišti. Počty lékařů průběžně zvyšujeme a věříme, že brzy bude jejich počet dostatečný,“ uzavřela Karásková.