Obchodní centrum Olympia Olomouc koupila skupina Redstone miliardáře Morávka

„Obchodní centrum Olympia Olomouc vhodně doplní naše portfolio. Naším cílem je centrum dále rozvíjet a doplnit nabídku o nové značky a služby, které zákazníkům přinesou větší komfort i atraktivitu,“ uvedl zakladatel skupiny Redstone Richard Morávek.
Olympia Olomouc nabízí více než 31 tisíc m² pronajímatelné plochy a je jediným velkým obchodním centrem ve východní části města Olomouce. Disponuje více než padesátkou obchodů, restaurací a služeb.
Návštěvníci zde najdou například značky H&M, C&A, DATART, Sportisimo, Half Price, Albert, dm drogerie, KFC či multikino CINEMAX. Součástí je i rozsáhlé parkoviště s kapacitou 1 384 míst.
Olympia Olomouc byla otevřena v roce 2004. O jedenáct let později prošla rozsáhlou rekonstrukcí, která zahrnovala modernizaci interiérů a rozšíření zábavních zón.
Developerskou a investiční skupinu Redstone založil v roce 2015 olomoucký podnikatel Richard Morávek. Ten ještě před vznikem skupiny stál u zrodu úspěšného obchodně-společenského centra Galerie Šantovka v Olomouci.
K významným projektům Redstone patří například kancelářská budova Envelopa Office Center či mezinárodně oceněný rezidenční projekt Šantovka Living.
V současnosti Redstone jako developer realizuje výstavbu nového polyfunkčního centra Galerie Pernerka v Pardubicích.
V roce 2023 inicioval Richard Morávek jako jeden ze zakladatelů zrod nemovitostního fondu Max Realitní, do jehož portfolia kromě olomoucké Galerie Šantovka patří také obchodně-administrativní centra Flora a Myslbek v Praze, obchodní centrum Palác Pardubice a administrativní budova Envelopa Office Center v Olomouci.