Organizace Jeseníky -Sdružení cestovního ruchu upustila od svého záměru vybudovat v horské osadě Rejvíz u Zlatých Hor na Jesenicku zasněžovaný běžecký areál. Vznikla proti němu petice s několika tisíci podpisy. Sdružení tak učinilo poté, co se město Zlaté Hory rozhodlo, že na tento projekt neposkytne své pozemky. ČTK to dnes sdělil ředitel Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu Tomáš Rak.
"Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu bere na vědomí a respektuje rozhodnutí města Zlaté Hory neposkytnout potřebné pozemky pro realizaci projektu Rejvíz. V důsledku tohoto rozhodnutí není možné pokračovat v realizaci projektu v původně plánované lokalitě," uvedl Rak. Organizace požádá hejtmanství, aby zrušilo schválenou devítimilionovou dotaci na tento projekt.
Sdružení zaměřené na rozvoj cestovního ruchu v Jeseníkách chtělo podle zveřejněných údajů vybudovat na Rejvízu přibližně 1,5 kilometru technicky zasněžovaných běžeckých tras. Jejich využívání mělo být bezplatné. Sdružení předpokládalo technické zasněžování zhruba pět až deset dnů za zimní sezonu. Celkové náklady na projekt činily 12 milionů korun, z toho devět milionů korun měla pokrýt dotace Olomouckého kraje a tři miliony korun mělo zajistit sdružení. Areál plánovalo vybudovat do listopadu 2028.
Proti záměru vznikla v říjnu petice, podepsalo ji několik tisíc lidí. Její autoři upozornili na možné dopady technického zasněžování, osvětlení, terénních úprav a další infrastruktury na přírodu a historický charakter Rejvízu. Projekt by podle nich také zhoršil problémy s parkováním v této horské osadě. Požadovali proto jeho zrušení a to, aby město Zlaté Hory pro jeho výstavbu neposkytlo pozemky.
Podle sdružení měl záměr zlepšit podmínky pro běžecké lyžování, a to pomocí omezeného technického zasněžování a sezonního osvětlení. Od nového běžeckého areálu si slibovalo posílení cestovního ruchu v horském regionu, který je na příjmech z turistiky závislý. Díky zasněžování mělo středisko nabídnout stabilnější podmínky pro zimní sporty v Jeseníkách, kde lyžařskou sezonu v posledních letech negativně ovlivňují mírné zimy.
Vedení sdružení krátce po vzniku petice připustilo, že v počáteční fázi přípravy projektu podcenilo komunikaci s veřejností. Později proto uspořádalo dvě veřejné besedy s obyvateli Rejvízu a jednalo také se zástupci petičního výboru. Ještě před rozhodnutím Zlatých Hor ohledně pozemků organizace uváděla, že pokud se Rejvíz ukáže jako nevhodná lokalita, je připravena hledat pro areál zaměřený na běžecké lyžování jiné místo v Jeseníkách.