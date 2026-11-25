Prostředky, kterými panovníci, šlechta či církev v 16. až 18. století ovlivňovali veřejné mínění, představí nová výstava v Arcidiecézním muzeu v Olomouci. Návštěvníci se seznámí s tím, jak mocenské elity využívaly k propagandě obrazy, tištěné texty, veřejné slavnosti či velkolepé ohňostroje. Výstavu nazvanou Propaganda - Divadlo moci v raném novověku zahájí muzeum ve čtvrtek, potrvá do 14. února příštího roku. Novinářům to dnes řekl autor a kurátor výstavy Miroslav Kindl z Muzea umění Olomouc.
Zatímco v současnosti je pojem propaganda podle Kindla spojován především s manipulací, totalitními režimy a šířením lží, jeho původní význam byl odlišný. "Vychází z latinského výrazu propagare, tedy šířit, a původně souviselo s činností církve a šířením víry. Negativní význam získal pojem až mnohem později," upozornil Kindl.
Cílem propagandy v raném novověku bylo získávat příznivce, upevňovat autoritu, ospravedlňovat války či prosazovat určitý výklad událostí. Například papež mohl být jedněmi zobrazován jako obránce víry, druhými jako Antikrist. Podobně vítězného vojevůdce jeho příznivci prezentovali jako hrdinu, zatímco protivníci jako nebezpečného tyrana.
Významnou roli v šíření propagandy podle Kindla sehrál knihtisk. "Díky němu se letáky, pamflety, noviny a grafické listy mohly šířit rychleji a ve větším množství než kdykoliv předtím. Reformace i protireformace tak získaly účinný prostředek, jak oslovit široké vrstvy obyvatel," uvedl Kindl.
Výstava představí také prostředky, kterými panovníci a šlechta demonstrovali své postavení. Patřily mezi ně portréty, erby, rodokmeny, medaile, slavnostní průvody či ohňostroje. "Představovaly promyšlený způsob, jak demonstrovat moc, bohatství a legitimitu vládnoucích rodů. Stejně důležitou součástí tehdejšího veřejného prostoru byly satira, alegorie či cenzura, které se podílely na boji o výklad aktuálních událostí," dodal Kindl.
Exponáty na výstavu zapůjčily například Národní muzeum, Národní památkový ústav, Arcibiskupství olomoucké, Vědecká knihovna v Olomouci či Vlastivědné muzeum v Olomouci. Zastoupeny jsou také předměty ze soukromých sbírek. Výstavu doprovází stejnojmenná dvoudílná publikace. První svazek obsahuje odborné studie věnované vztahu umění, moci a přesvědčování, druhý tvoří ilustrovaný průvodce výstavou.