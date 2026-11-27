Záchytný profil vzniká v oblouku na pravém břehu Bečvy u Prosenic na Přerovsku, sbírat bude převážně stromy a větve, které by se jinak mohly hromadit na konstrukcích mostů v Přerově. Organizace Arnika ale spolu s bývalou místopředsedkyní senátu Jitkou Seitlovou (KDU-ČSL) kritizovaly, že podle nich investor nebere dostatečný ohled na chráněné živočichy v lokalitě. Vadilo jim, že Povodí Moravy nemělo pro stavbu zpracovaný biologický průzkum ani výjimku podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
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„Ministerstvo v reakci na podněty konstatovalo, že Česká inspekce životního prostředí sice stavbu opakovaně kontrolovala, ale nedostatečně zjistila skutkový stav. Inspekce měla k dispozici údaje o výskytu chráněných druhů i informace o zásazích do koryta a břehových porostů, přesto opakovaně uzavřela, že zákon porušen nebyl,“ uvedl mluvčí Arniky Luboš Pavlovič.
Seitlová, která už do Senátu nekandidovala a nyní je zastupitelkou Lipníku nad Bečvou na Přerovsku, uvedla, že podle údajů Národní databáze ochrany přírody se v místě vyskytuje například kriticky ohrožená ryba hrouzek banátský a další zvláště chráněné druhy jako mník jednovousý, užovka obojková, ledňáček říční či vydra říční.
Krajský úřad nicméně po květnové kontrole vydal v červnu vyjádření, podle nějž nemá za to, že by záměr záchytného profilu vyžadoval vydání výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů.
Resort však upozorňuje, že k takovému závěru je nezbytné potvrdit či vyvrátit přítomnost jedinců druhů a případně doložit dopad činností v území. Až potom je možné rozhodnout zda je, nebo není výjimka potřeba. „Krajský úřad Olomouckého kraje se uvedenými skutečnostmi vůbec nezabýval a bez dalšího převzal skutkový popis uvedený v záznamu o kontrolních úkonech,“ vytklo úřadu ministerstvo minulý týden v dokumentu, který má redakce k dispozici.
Postup úřadu považuje ministerstvo „za rozporný se zákonem o ochraně přírody a krajiny, vymykající se běžné správní praxi.“ Ministerstvo také vyzvalo Českou inspekci životního prostředí „k doplnění skutkových zjištění a k opětovnému vyhodnocení věci“.
„Je zásadní, že ministerstvo nyní jasně pojmenovalo pochybení nejen inspekce, ale i krajského úřadu, který o výjimce rozhoduje. U takto významného zásahu do řeky nelze potřebu ochrany zvláště chráněných druhů posuzovat bez biologického průzkumu a dalších odborných podkladů,“ řekla vedoucí kampaně Za živé řeky v Arnice Gita Matlášková.
Krajský úřad: Postupovali jsme odpovědně
Krajští úředníci ale odmítají, že by něco zanedbali. „Krajský úřad je přesvědčen, že v dané věci postupoval odpovědně, na základě dostupných odborných podkladů a v souladu s informacemi, které byly v době posouzení k dispozici,“ uvedla mluvčí úřadu Eva Knajblová. Podotkla, že výskyt zvláště chráněného druhu automaticky neznamená vznik škodlivého zásahu ani povinnost požádat o vydání výjimky.
„Po celou dobu realizace stavby krajský úřad vývoj situace v území průběžně sledoval, kontroloval plnění navržených ochranných opatření i související dokumentaci. Současně, z důvodu maximální prevence možných dopadů na chráněné druhy, doporučil stavebníkovi instalaci zábran podél okraje stavby přiléhajícího k okolním zemědělským pozemkům, aby se předešlo případnému pronikání obojživelníků a plazů do prostoru stavebních prací,“ doplnila krajská mluvčí.
Úředníci se podle ní také standardně zabývali údaji z Nálezové databáze ochrany přírody. „Databázové záznamy jsou vždy posuzovány v širším odborném kontextu, zejména s ohledem na biologii konkrétních druhů, charakter záměru, rozsah možných vlivů a období, ve kterém má být konkrétní činnost realizována,“ řekla Knajblová s tím, že se sdělením ministerstva životního prostředí se krajský úřad seznámil a doporučení v něm uvedená bude při výkonu své působnosti zohledňovat.
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Stavba betonového koryta na Přerovsku pokračuje. Ochránci s podnětem neuspěli
Sdělení ministerstva v předchozích dnech obdrželo i Povodí Moravy. „Máme za to, že ministerstvo vychází bohužel z neúplných informací jak o stavbě a dané lokalitě samé, tak o postupu Olomouckého kraje a inspekce životního prostředí,“ reagovala mluvčí státního podniku Jana Kučerová.
„Obě tyto organizace danou věc řešily opakovaně na místě a na základě jejich doporučení byla z naší strany dobrovolně přijata preventivní opatření k minimalizaci vlivů na životní prostředí během výstavby,“ uvedla.
Stavba je v pokročilé fázi a pokračuje podle harmonogramu. „Naší snahou je ukončit práce v toku do konce února, tedy v období, které je z pohledu vlivů na zvláště chráněné druhy – zejména hrouzek Kesslerův – nejvhodnější. Samotné sdělení Povodí Moravy k ničemu nezavazuje, vyčkáme proto na další kroky odpovědných orgánů,“ zmínila Kučerová.