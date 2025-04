V Prostějově opět začalo blokové čištění ulic, překážejících aut prozatím ubylo

7:45

K začátku jara patří v Prostějově i letos mimo jiné zahájení blokového strojního čištění ulic. To vyžaduje až do podzimu od řidičů, aby neparkovali v daný den v určených ulicích, téměř nikdy to ale všichni nedodrží a to i navzdory předem rozmístěnému značení.