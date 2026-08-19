Prostějov chce na opravu Plumlovského zámku poslat další milion korun

Prostějovská radnice chce přispět dalším milionem korun na opravu nedalekého Plumlovského zámku. Kvůli rozsáhlému napadení části střešní konstrukce dřevomorkou se rekonstrukce prodraží zhruba o 40 milionů korun a nabere zpoždění. Finanční příspěvek schválila městská rada. Návrh projedná zastupitelstvo, rada mu doporučila dotaci odsouhlasit. ČTK to sdělil primátor František Jura (ANO). Prostějov v předchozích dvou letech poslal do sbírky na opravu Plumlovského zámku dva miliony korun.
"Plumlovský zámek není jen památkou města Plumlov. Je to významná dominanta celého Prostějovska a místo, ke kterému mají vztah generace obyvatel našeho regionu. Proto považuji za přirozené, že Prostějov chce pomoci s jeho záchranou," uvedl Jura. Nečekané komplikace způsobené výskytem dřevokazné houby podle něj znamenají další náklady. "Věřím, že se k pomoci připojí i další města, obce, instituce, firmy a jednotlivci, kterým není osud této mimořádné památky lhostejný," dodal.
Restaurátoři se do opravy zámku pustili loni na jaře. Jeho severní fasáda už byla ve velmi špatném technickém stavu, některé prvky opadávaly a ohrožovaly návštěvníky. Město na rekonstrukci získalo evropskou dotaci 57 milionů korun. Dalších deset milionů korun poskytl Olomoucký kraj, část peněz vyčlenila radnice ze svého rozpočtu a s financováním investiční akce pomůže i výnos veřejné sbírky.
Pokud prostějovské zastupitelstvo příspěvek schválí, převede radnice milion korun na transparentní účet zřízený pro tuto sbírku. Peníze pak budou použity na opravu fasády Plumlovského zámku. "Chceme pomoci nejen finančně, ale také tím, že budeme o sbírce informovat a upozorňovat na její význam. Zachování Plumlovského zámku je v zájmu celého regionu. Jeho hodnota je historická, kulturní i turistická a jeho případné poškození by byla nenahraditelná ztráta," řekl Jura.
Na poškození střešní konstrukce Plumlovského zámku dřevomorkou řemeslníci přišli poté, co u severní stěny postavili lešení a odkryli krovy. Dřevomorka rozkládá dřevěné konstrukce zevnitř a snižuje jejich pevnost. Napadené trámy ztrácejí nosnost, křehnou a mohou se deformovat nebo rozpadat. Sanace krovu a stropu, jejíž součástí bude výměna trámů, má zabrat 12 až 18 měsíců.
Zámek Plumlov vybudoval v letech 1680 až 1688 Jan Adam z Lichtenštejna v těsném sousedství středověkého hadu. Komplex Plumlovského zámku tvoří nízký zámek, zbytek středověkého hradu a úzký vysoký zámek, který je poslední manýristickou stavbou v Evropě. Postaven byl v době vrcholného baroka, kdy už manýrismus byl 60 let mrtvým slohem. V roce 1994 byl zámek převeden do majetku města Plumlova a opravy se dělají průběžně. Od roku 2023 je zámek na seznamu národních kulturních památek.