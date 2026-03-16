Prostějov chce zakázat užívání kratomu a psychoaktivních látek na veřejnosti

Autor: ČTK
  17:44aktualizováno  17:44
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Prostějovská radnice chce na veřejném prostranství ve vybraných částech města zakázat užívání psychomodulačních a psychoaktivních látek, mezi které patří kratom či syntetické kanabinoidy. Úpravu vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejnosti schválila městská rada a ještě ji projedná zastupitelstvo. Novinářům to dnes řekl primátor František Jura (ANO), podle kterého ministerstvo vnitra nemělo k návrhu připomínky. Prostějov je jedním z prvních měst, které takovou úpravu vyhlášky připravuje.

Zákaz užívání psychomodulačních a psychoaktivních látek bude v Prostějově platit v místech se zákazem pití alkoholu na veřejnosti. Za její porušení hrozí až několikatisícová pokuta. Radnice se k tomuto kroku rozhodla kvůli tomu, že se konzumace těchto látek zvyšuje nejen u mladých lidí, ale už i u nezletilých školáků. Na město se podle Jury často obrací rodiče dětí, které kratom užívají a mají s tím problémy. "Není to legrace a musíme dělat všechno pro to, aby prodej těchto látek byl zakázán zákonem," uvedl Jura.

Podle primátorova náměstka Miloše Sklenky (ANO) legální prodejny s těmito látkami často fungují nedaleko základních či mateřských škol. Látky v prodejnách si mohou koupit jen plnoletí zákazníci, kteří je ale často přeprodávají mladším zájemcům. Užívání těchto látek je podle Sklenky rozšířeno u dětí ze všech sociálních skupin, rodiče o tom často dlouho netuší.

Na užívání psychomodulačních a psychoaktivních látek často upozorní učitelé. "Z jejich zkušeností vyplývá, že dítě je při vyučování buď hyperaktivní nebo je naopak v útlumu a nevnímá," podotkl Sklenka. Radnice jednala i s obchodními centry, ve kterých jsou automaty s produkty obsahujícími například syntetické kanabinoidy. Provozovatelé některých center tuto formu prodeje ukončily.

Kratom a jeho extrakt je v Česku na seznamu psychomodulačních látek s nízkým rizikem, které je možné za určitých podmínek prodávat v licencovaných obchodech. Koupit si je mohou jen dospělí, prodej v automatech je zakázaný. Licencí je vydáno asi 150, prodejen reálně funguje do 50. Za poslední rok podle odhadů prodejců užilo v Česku kratom 400.000 lidí, čtvrtina z nich pravidelně. Užívá se k úlevě od bolesti nebo úpravě nálady. Podle odborníků je problém zejména neregulovaný prodej přes internet.

Vláda dnes měla jednat o zákazu prodeje většiny kratomových rostlin a produktů z nich, návrh byl ale stažen. Vláda před rozhodováním o kratomu nejdřív vyhodnotí výsledky jeho licencovaného prodeje v Česku. Zvážit by mohla také případný návrh národního protidrogového koordinátora Pavla Béma, že by si látku mohli kupovat dospělí až od 21 let, ne od 18 let. Mezi zakázané látky, jejichž držení je trestné, bude podle dnešního rozhodnutí vlády brzy patřit kanabinoid HHC.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
