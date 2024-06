Prostějov i letos podpoří rodiny, seniory a místní obchodníky až pěti miliony

Stejně jako v loňském roce platí, že město rozešle zájemcům podporu v podobě takzvaných correntů. Podmínkou jejich využití je, že ke každému vyčerpanému correntu zaplatí zákazník u obchodníka také korunu z vlastních peněz. Díky tomu mohou lidé z příspěvku od města uhradit v do projektu zapojených provozovnách až polovinu útraty.

„Novinkou je, že čerpat tisíc korun můžou občané najednou od začátku června až do konce října letošního roku. K tomu bude samozřejmě umožněno i čerpání podpory po částech jako v loňském roce,“ přibližuje náměstkyně primátora Marcela Župková (ANO).

Právě to, že podporu mohli zaregistrovaní lidé čerpat jen po menších částkách s měsíčními rozestupy, v loňské pilotní fázi způsobilo, že část rozdělených peněz nestihli nebo zapomněli utratit.

„Byla to zbytečná komplikace. Není zásadní rozdíl v tom, jestli lidé utratí částku najednou, nebo rozděleně v několika platbách. Jednodušší pravidla znamenají, že lidé nemusí řešit platnost příspěvku a můžou zaplatit rovnou i vyšší částky,“ podotýká opoziční zastupitel Jan Mochťák (Piráti).

V letošním roce Prostějov podpoří projekt pěti miliony korun. Mezi registrované seniory nad 65 let plánuje rozdělit dva miliony, mezi rodiny s dětmi do patnácti let pak zbývající tři. Registrace pro obě skupiny byla spuštěna na začátku června.

Do konce října pak mohou lidé přidělené peníze utratit v zapojených provozovnách, mezi něž patří lékárny nebo obchody s oblečením a vybavením pro děti či se sportovními potřebami. Kromě nákupu v obchodech mohou rodiče z podpory zaplatit například také kroužky nebo tábory.

Loni rozdělil Prostějov podporu mezi 3 403 lidí. Z městského rozpočtu šly do projektu víc než tři miliony korun, zapojení obchodníci jich utržili přibližně sedm. Část z nich ovšem od novinky očekávala větší reklamu, potýkali se i s vyšší mírou administrativy. Spokojení byli naopak s rychlostí vyplácení peněz z podpory.