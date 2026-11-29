Obyvatelé Prostějova zaplatí za svoz a likvidaci komunálního odpadu příští rok 996 korun, stejně jako letos. Skutečné náklady města na tuto službu v letošním roce jsou podle odhadu radnice téměř 1500 korun na jednoho poplatníka. Rozdíl doplácí město. Lidé ve věku od 65 let a invalidé třetího stupně budou mít příští rok nárok na snížený poplatek 588 korun. ČTK to sdělil náměstek primátorky Tomáš Blumenstein (ODS). Návrh vyhlášky stanovující poplatek za komunální odpad projedná zastupitelstvo v prosinci.
"I přes rostoucí náklady jsme se rozhodli ponechat poplatek na současné úrovni a nezvyšovat tak finanční zatížení obyvatel. Rozdíl mezi náklady na fungování systému a vybranými poplatky bude město i nadále hradit ze svého rozpočtu," uvedl Blumenstein. Zatímco loni čisté náklady na provoz městského odpadového systému v Prostějově činily 60,4 milionu korun, letos by měly vzrůst na 65,42 milionu korun.
Loni radnice po odečtení odměn za zpětný odběr a využití odpadů z obalů vynaložila na provoz odpadového systému v přepočtu na jednoho poplatníka zhruba 1352 korun. Na poplatcích radnice vybrala 34,8 milionu korun, dalších 25,6 milionu korun musela zaplatit z městského rozpočtu.
Podle odhadu odboru správy a údržby majetku města letos čisté náklady na odpadové hospodářství vzrostou na zhruba 1463 korun na jednoho poplatníka. S podobnými náklady počítá radnice také příští rok.
Loni se poplatek za odpad v Prostějově zvýšil o 132 korun na 996 korun. Radní to zdůvodnili rostoucím množstvím odpadu a vyššími náklady na jeho svoz a likvidaci. V roce 2024 poplatek za komunální odpad v Prostějově meziročně vzrostl o 72 korun na 864 korun. Od roku 2013 obyvatelé města platili za svoz a likvidaci odpadu 600 korun ročně, v roce 2023 poplatek vzrostl na 792 korun.