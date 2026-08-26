Prostějov investuje 3,9 mil. Kč do úpravny vody na koupališti ve Vrahovicích

Prostějovská radnice investuje asi 3,9 milionu korun do výměny technologie úpravy bazénové vody na koupališti v místní části Vrahovice. Nové zařízení se má zprovoznit před příští letní sezonou. Město původně počítalo s investicí tři miliony korun, náklady ale nakonec vzrostly o 900.000 korun. ČTK to sdělila mluvčí radnice Jana Gáborová.
"V rozpočtu města byla pro letošní rok na výměnu technologie úpravy bazénové vody vyčleněna částka tři miliony korun. Ta byla stanovena na základě kvalifikovaného odhadu. Při přípravě projektu však došlo ke změně technického řešení, která si vyžádá navýšení nákladů," uvedla Gáborová. Radní proto z rozpočtu uvolnili dalších 900.000 korun, aby příprava této investice mohla pokračovat.
Projektanti původně počítali s umístěním technologického kontejneru na strop strojovny bazénu, avšak později se podle Gáborové ukázalo, že toto řešení není z technického hlediska proveditelné. "Kontejner proto bude nutné umístit vedle strojovny. Změna si vyžádá další stavební a technické náklady. Současně se v souvislosti s řešením nových požadavků na kvalitu bazénové vody zvýšily ceny speciálních kontejnerů i samotné technologie," doplnila.
Radnice začala modernizaci technologie na úpravu bazénové vody připravovat kvůli dodržení limitů chlorečnanů v bazénové vodě, které se od roku 2025 vztahují na provoz koupališť. Podobnou situaci podle Gáborové řeší také další provozovatelé koupališť, což se promítlo ve zvýšené poptávky po specializovaných technologiích a růstu jejich cen.
Domovní správa Prostějov, která koupaliště ve Vrahovicích spravuje, podle primátorova náměstka Jiřího Pospíšila (PéVéčko) radní upozornila na to, že je třeba částku na tento projekt co nejdříve zvýšit. "Nejde o investici, kterou by bylo vhodné odkládat. Chceme mít jistotu, že nové zařízení bude připraveno včas před sezonou 2027 a že koupaliště bude moci nabídnout návštěvníkům bezpečné a kvalitní podmínky," dodal.
Koupaliště ve Vrahovicích prošlo v roce 2018 rozsáhlou rekonstrukcí, která stála 85 milionů korun. Původní objekty byly kvůli havarijnímu stavu odstraněny. Dělníci poté vybudovali nové koupaliště včetně zázemí. Součástí modernizovaného areálu ve Vrahovicích je velký plavecký bazén včetně relaxační části a brouzdaliště, dětský dvojúrovňový bazén pak nabízí atrakce, jako je například mimoúrovňový skluz, skluzavku slůně, stříkající atrakce, vodního ježka, vodní zvonek a chrliče vody.