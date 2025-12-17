Nenechavci drancují kontejnery s obnošenými oděvy, poničili desítky nádob

Autor: stk
  16:52
Desítky kontejnerů na obnošený textil už v Prostějově poškodili nenechavci, kteří se násilím dostávají do nádob a vybírají zachovalé oblečení určené potřebným. Podle zástupců města už nájezdy jednotlivců nebo dokonce organizovaných skupin přesahují únosnou mez a problém dále narůstá.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Městská policie Prostějov

„Narážíme na případy, kdy jsou zámky uřezány, nebo jsou dokonce páčidly ohnuty celé plechové dveře nádob tak, aby se dovnitř mohl nasoukat dospělý člověk,“ popsal náměstek primátora Jiří Pospíšil (Pévéčko).

Nájezdů v posledních týdnech výrazně přibylo, opravy kontejnerů přitom stojí pokaždé řádově tisíce korun. Kromě toho, že si zloději přivlastňují dary určené pro charitu, si navíc lidé bydlící v okolí stěžují na nepořádek,

Prostějov řeší stále více případů poškození a vykradení kontejnerů na oblečení pro charitu. Část věcí navíc končí rozházená po okolí.

Toto dění rovněž odrazuje dárce, kteří vidí, že čas strávený tříděním a balením oblečení před vhozením do kontejneru obětovali zbytečně.

„Zároveň ostré hrany ohnutého plechu představují nebezpečí pro okolí i pro pracovníky, kteří kontejnery vyvážejí,“ upozornili zástupci radnice.

Ta má podle nich svázané ruce, neboť nejjednodušší řešení v podobě odstranění kontejnerů nelze plošně provést. Podle legislativy je totiž město povinno zajistit občanům možnost třídění odpadu včetně textilu.

Prostějovský odbor správy a údržby majetku nyní jako jedno z preventivních opatření proti vandalismu vyjednává s provozovatelem kontejnerů o tom, aby zajistil pravidelný vývoz textilu minimálně jednou za čtrnáct dní. Současně se radnice obrací i na veřejnost.

„Pokud uvidíte někoho, kdo se do kontejneru dobývá násilím nebo u něj manipuluje s nářadím, neváhejte kontaktovat městskou policii na lince 156,“ vyzvali zástupci města.

„Zároveň apelujeme na dárce: Pokud vidíte, že je kontejner přeplněný nebo poškozený, nenechávejte pytle s textilem ležet vedle něj. Stávají se okamžitým lákadlem a v konečném důsledku skončí jako odpad, nikoliv jako pomoc,“ dodali.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Největší investicí Rokycan je příští rok rekonstrukce sokolovny pro kulturu

ilustrační snímek

Pokračování v rekonstrukci sokolovny na kulturní a komunitní centrum bude příští rok největší investicí čtrnáctitisícových Rokycan. V rozpočtu na rok 2026 je...

17. prosince 2025  16:08,  aktualizováno  16:08

Vyškovští zastupitelé dnes schválili rozpočet na příští rok, počítá se schodkem

ilustrační snímek

Rozpočet Vyškova na příští rok počítá s příjmy za téměř 817 milionů korun a výdaji dosahujícími bezmála 839 milionů. Schodek zhruba 22 milionů korun plánuje...

17. prosince 2025  16:07,  aktualizováno  16:07

Vlaky u Berounky zrychlí. Modernizace trati v náročném terénu myslela i na užovky

Železničáři dokončili hlavní práce na modernizaci desetikilometrového úseku...

Časová úspora v řádu minut, větší komfort kolem trati a brzy také nová cyklostezka. Železničáři dokončili hlavní práce na modernizaci desetikilometrového úseku mimořádně vytížené trati mezi Berounem...

17. prosince 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Vánoční trh na Staroměstském náměstí .

vydáno 17. prosince 2025  17:35

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Luhačovice získaly budovu České pošty v ulici Dr. Veselého

ilustrační snímek

Luhačovice na Zlínsku získaly budovu České pošty v ulici Dr. Veselého. Lázeňské město převzalo objekt do svého majetku na začátku prosince. Záměr odkoupit...

17. prosince 2025  15:56,  aktualizováno  15:56

Zubní pohotovost bude v Brně kromě svatoanenské nemocnice také v Židenicích

ilustrační snímek

Zubní pohotovost bude v Brně od příštího roku kromě Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA) také na stomatologické klinice K 11 v městské části Židenice....

17. prosince 2025  15:46,  aktualizováno  15:46

Reakce na tragédii. Zoo upraví expozici orangutanů, pády do vody ohlídá alarm

Kawi, starší mládě orangutana z pražské zoo. (2. června 2024)

Pražská zoo plánuje kvůli nedávnému úmrtí orangutana Kawiho nově přestavět expozici. Zatím místo mírně upravila, mimo jiné nechala nainstalovat systém, který umí detekovat pád do vody a slouží k...

17. prosince 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Nemocnice v Ústí n. L. přivítá pacienty v opravené ambulantní části rehabilitace

Nemocnice v ĂšstĂ­ n. L. pĹ™ivĂ­tĂˇ pacienty v opravenĂ© ambulantnĂ­ ÄŤĂˇsti rehabilitace

Nemocnice v Ústí nad Labem v lednu přivítá své pacienty ve zrekonstruované ambulantní části rehabilitačního oddělení. Oddělení funguje od 90. let, od té doby...

17. prosince 2025  15:45,  aktualizováno  15:45

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Na vánočním trhu na Staroměstském náměstí byla kvůli žloutence zavedena mimořádná shodná s obdobím pandemie COVID-19 v letech 2020-2022. U stánků s občerstvením je dezinfekce na ruce.

vydáno 17. prosince 2025  17:13

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Vánoční trh na Václavském náměstí ráno.

vydáno 17. prosince 2025  17:13

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

Michalská ulice

Michalská ulice

Michalská ulice v Praze 1 na Starém Městě osvětlená plynovými lampami.

vydáno 17. prosince 2025  17:12

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Na vánočním trhu na Staroměstském náměstí byla kvůli žloutence zavedena mimořádná shodná s obdobím pandemie COVID-19 v letech 2020-2022. U stánků s občerstvením je dezinfekce na ruce.

vydáno 17. prosince 2025  17:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.