Prostějov kvůli suchu zvýšil zálivku vysazených stromů, podle opozice málo

Pracovníci technických služeb letos v Prostějově kvůli suchému počasí výrazně zvýšili množství vody používané k zalévání nově vysazených stromů, aby zabránili jejich uschnutí. Například v květnu a červnu na jejich zálivku spotřebovali bezmála 172.000 litrů vody, více než dvojnásobné množství ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. ČTK to sdělila mluvčí radnice Jana Gáborová. Podle zástupců radniční opozice ale mnoho stromů letní vedra kvůli nedostatečnému zavlažování nepřežilo.
O veřejnou zeleň se v Prostějově stará soukromá firma, jejíž pracovníci na území města pravidelně zalévají 1123 stromů vysazených od podzimu 2022. Každý z nově vysazených stromů podle Gáborové dostává při jedné zálivce nejméně 100 litrů vody. V prvním roce po výsadbě město zajišťuje ve vegetační sezoně až 12 zálivek. Jejich četnost odborníci upravují podle počasí a zdravotního stavu jednotlivých stromů. Podle radnice je tento rozsah zálivky vyšší, než doporučují arboristické standardy.
Kromě zalévání pracovníci kontrolují kotvení a ochranné prvky stromů, doplňují mulč, odstraňují plevel a sledují zdravotní stav dřevin. Město používá také 200 zavlažovacích vaků, z nichž se voda pomalu uvolňuje ke kořenům stromů. "Každý nově vysazený strom pravidelně kontrolujeme a v období sucha výrazně posilujeme zálivku. Děláme maximum pro to, aby se stromy ujaly a mohly sloužit dalším generacím obyvatel," uvedl prostějovský primátor František Jura (ANO).
Opoziční zastupitel Petr Ošťádal (Na rovinu!) upozornil, že sucho poškodilo například komunitní výsadbu stromů u hřbitova v Krasicích. "Část stromů uschla a byla nahrazena. A protože se na magistrátu nepoučili, tak uschly i ty nové stromy," uvedl Ošťádal na sociálních sítích. Sucho podle něj zdecimovalo také stromy poblíž prodejny Penny či magnolie v ulici Bohumíra Šmerala. "Zálivka je pozdě a nedostatečná. Chybí nám evidentně vlastní technické služby a minimálně jeden další člověk, který by měl kontrolu zeleně na starost," upozornil.
Podle primátorovy náměstkyně Marcely Župkové (ANO) nemusí ani strom, který během horkého a suchého léta vypadá jako uschlý, být odumřelý. Některé druhy stromů podle ní na extrémní sucho reagují omezením životních funkcí a znovu mohou obrazit následující jaro. "Proto odborníci vždy doporučují s konečným hodnocením vyčkat až po vegetační sezoně. Pokud se ale strom skutečně neujme, město zajistí jeho náhradní výsadbu," podotkla.
Prostějov eviduje nové výsadby v systému Stromy pod kontrolou. Každý strom v něm má vlastní evidenční kartu s fotografií a údaji o jeho stavu. Evidence podle radnice umožňuje plánovat následnou péči a případnou výměnu stromů, které nepřežijí nepříznivé klimatické podmínky.