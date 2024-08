Prostějov restauraci v Národním domě udržel, má však problém přilákat strávníky

Vedením divadla i s jeho novým přívažkem město loni pověřilo novou ředitelku Karin Konzbulovou. Během prvního roku se nová správa musela vypořádat se spojením provozu kulturní instituce a restauračního zařízení, navíc pod hlavičkou města.

Přesto se postupně návštěvníkům otevřela jak restaurace, tak letos na jaře i kavárna. V průběhu roku Národní dům hostil také plesy, koncerty či kulturní akce. Naopak beze změny zůstal program městského divadla, jehož scéna stále nabízí velký počet hostujících souborů.

Konzbulová tak postupně naplňuje plány na oživení památky, které popsala v rozhovoru pro MF DNES krátce po svém uvedení do funkce. Do otevřených prostor se ale zatím nedaří nalákat dostatek hostů. Výhled na to, že by restaurace po roce mohla být v zisku, se proto vytratil.

Zvýšit její návštěvnost má pomoci v letní sezoně otevřená zahrádka. Návštěvníky na ni láká také secesní kašna, kterou se správě podařilo po letech zprovoznit. Podle lidí ale podnik na jiných věcech body zase ztrácí.

„Je to krásné místo na posezení a byla by škoda, kdyby bylo zavřené. Jídlo ale najdete v Prostějově lepší jinde,“ shodli se například oslovení starší manželé Ivana a Jiří, kteří si nepřáli uvést příjmení.

Podle hodnocení návštěvníků je problém restaurace zejména v pomalé obsluze, na nápoje někteří čekali i desítky minut.

„Obsluha katastrofální a jídlo jak z prváku na učilišti. Nedoporučuji. Člověk udělá objednávku a přinesou úplně něco jiného,“ zhodnotil nedávnou návštěvu v Google recenzích třeba Roman Toman.

Restaurace se snaží setřást špatnou pověst

Podle Konzbulové je těžké získat důvěru zákazníků, kteří mají špatnou zkušenost z restaurace pod vedením předchozího provozovatele.

„Kritizují nás právě proto, že jsme pod správou města. Mnozí z těch, kteří nám dávají recenze, u nás vůbec nebyli a pletou si nás s tím, co tu bylo před námi,“ uvedla ředitelka.

„Udělali jsme obrovský krok vpřed. Restaurace si postupně dělá nové jméno, hosté se nám vracejí hlavně na polední menu. Museli jsme upravit cenovou politiku a nastavit ceny, jež jsou pro zákazníky atraktivní. S návštěvností během obědů jsme spokojení,“ dodala.

Polední menu stojí v Divadelní restauraci od 120 do 145 korun za hlavní chod s polévkou, vybírat lze ze tří jídel, která se denně mění. Nabídku rozšiřuje ještě týdenní menu, na v němž lidé najdou tři další možnosti v ceně od 155 do 185 korun. Ceny tak patří mezi prostějovskými podniky k těm nejnižším.

„Večerní provoz je ale věc jiná, ten je v podstatě nulový. Musíme jít vstříc tomu, co zákazníci chtějí. Naší hlavní cílovou skupinou jsou starší občané. Soustředit se budeme právě na polední menu a na akce, jež jsou pro lidi atraktivní, jako jsou hudební nebo taneční večery. Akce, jako například vzpomínkový Sklípek v Národě, měly vyprodáno,“ popsala šéfka restaurace a divadla.

Svěřit gastro provoz v ikonické budově do nových rukou se Prostějov rozhodl poté, co loni zkrachovala ztrátová obecně prospěšná společnost. Na její likvidaci město přispělo dvěma a půl miliony korun. Restauraci se ale ani pod novým vedením nedaří dostat do zisku, radnice zatím provoz podpořila čtyřmilionovou dotací.

„Bohužel se po prvním roce stále nedaří provoz dostat do černých čísel. Největší částka jde na mzdové náklady zaměstnanců. Nechceme ale, aby zůstával restaurační provoz zavřený, protože je nedílnou součástí Národního domu, který má za sebou velkou a náročnou rekonstrukci,“ zmínila náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS).

Opozice vidí řešení v pronájmu

Kritici nové podobě provozu vytýkají, že je Národní dům pro veřejnost stále spíš zavřený než otevřený. Otevírací dobu považují ve srovnání s ostatními prostějovskými podniky za příliš krátkou.

Do restaurace lze zajít ve všední dny od půl jedenácté dopoledne do osmi večer, v sobotu jsou prostory rezervované pro akce či oslavy, v neděli je zavřeno. Kavárna funguje ve všední dny odpoledne.

„Turisté ale přijíždějí o víkendu, kdy je zavřeno, takže se dovnitř ani nemohou podívat. Nerozumím tomu modelu. V ostatních restauracích si v pátek večer nesednete, protože jsou plné, ta v Národním domě je prázdná, nebo dokonce zavřená,“ upozornil opoziční zastupitel Petr Ošťádal (Na rovinu!).

Opozice, jež byla proti sloučení divadla s restaurací, trvá na tom, že by bylo pro město výhodnější prostory pronajmout soukromému provozovateli.

„Získalo by každý měsíc nájemné a o provoz by se postaral ten, kdo s tím má zkušenosti. Rozhodně to nebude fungovat městským socialismem, kdy se do podniku, jenž nevydělává, nasypou další peníze,“ míní Ošťádal.

„Minulé období jasně ukázalo, že město takový podnik provozovat neumí. Držet restauraci a přitom pokrývat velké ztráty nedává žádný smysl. Radnice se ale prostory bojí pronajmout asi i proto, že by někdo ukázal, že se restaurace dá provozovat se ziskem,“ doplnil.