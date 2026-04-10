Padesátimetrový, nebo poloviční? Prostějované jdou k referendu o bazénu

Autor: dan
  15:32aktualizováno  15:32
Obyvatelé Prostějova v sobotu rozhodnou o podobě dlouho připravovaného plaveckého bazénu. Stavbu totiž dlouhodobě provází spor, který se týká délky. Zatímco plavci ze zdejšího oddílu a část veřejnosti lobbují za padesátimetrovou variantu, město preferuje z hlediska nákladů na výstavbu i provoz úspornější poloviční délku.
Vizualizace podoby nového prostějovského krytého bazénu - varianty o délce 25 metrů s plaveckými 10 drahami. | foto: Město Prostějov

Podle zástupce plaveckého oddílu Jakuba Jílka je padesátimetrová varianta normou pro závodní plavání umožňující mimo jiné pořádání závodů. Město zase argumentuje především cenou, jelikož 25 metrů dlouhý bazén by měl podle odhadů stát přibližně 750 milionů korun, zatímco ten větší vychází podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala (ANO) až na miliardu.

Magistrátem preferovaná varianta už má od konce března stavební povolení. Hlavním objektem je krytý bazén navázaný na současný areál doplněný o pokladnu, nové zpevněné plochy, přeložku cyklostezky, dětské hřiště i sadové úpravy. Na střeše mají být fotovoltaické panely.

Bazén, o nějž se vedou spory, má stavební povolení. Rozhodující ale bude referendum

„Pokud se občané v referendu rozhodnou pro variantu pětadvacetimetrového bazénu, budeme pokračovat podle usnesení zastupitelstva, kdy jsme jednoznačně schválili tuto variantu,“ uvedl již dříve primátor František Jura (ANO) k největší investici v historii Prostějova. Bazén by v takovém případě měl být hotový nejpozději na začátku roku 2028.

Pokud místní v referendu rozhodnou opačně, bude muset magistrát již rozjeté stavební řízení zrušit. To by znamenalo prodloužení celého procesu přibližně o dva roky, shoduje se jak vedení města, tak opoziční zastupitelé.

„Projektové řízení by bylo nutné zrušit a musel by se zpracovat nový projekt,“ vysvětlil opoziční zastupitel Jan Mochťák (Piráti).

Výsledkem hlasování tak bude nejen finální délka bazénu, ale také verdikt, zda se bazén začne stavět ještě letos.

Základní informace k referendu

  • Jak zní otázka: Požadujete, aby byl v Prostějově vybudován původně odborníky doporučený a navržený krytý bazén délky 50 m s 10 drahami, variabilně 25 m s 20 drahami společně s wellness a saunovým centrem s širokým využitím pro veřejnost i sportovce všech odvětví?
  • Co znamená odpověď ano: Podporu varianty padesátimetrového bazénu.
  • Co znamená odpověď ne: Podporu bazénu o délce 25 metrů.
  • Kdy a kde se referendum koná: v sobotu od 8 do 20 hodin v hlasovacích místnostech stejných jako při běžných volbách.
  • Co je potřeba: Prokázat se platným občanským průkazem nebo cestovním průkazem, jde-li o cizince – průkazem o povolení k pobytu nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR. Hlasovací lístky dostanou účastníci přímo na místě.

